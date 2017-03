Xavier García Albiol ha anunciat avui davant els compromissaris del seu partit que "vull ser el president del PP de Catalunya". Però ha dit que aquesta no és una finalitat per ell, sinó un instrument per defensar el seu projecte polític, que és convertir el PP en un referent dels qui se senten catalans i espanyols. Albiol s'ha compromès a dedicar tots els seus esforços a fer del PP el partit de tots els no-independentistes.Seguint el guió repetit al llarg de tot el congrés, ha afirmat que el populisme s'estén per tot Europa i que el PP l'ha de combatre a Catalunya, sent la força que s'oposa a aixecar nous murs. Tot seguit, ha presentat la seva candidatura, que té com a número dos, com a secretari general, Santi Rodríguez. Ha presentat els 22 noms que formen l'executiva, amb vicesecretaris d'acció política (Manuel Reyes), organització (Albert Fernández Santiveri), territorial (Josep Llobet), política municipal (Alberto Villagrasa), comunicació (Esperança Garcia), economia (Antonio Gallego), innovació (Alicia Richard), estudis i programes (Juan Milian), sectorial (Àngels Esteller) i política social (Concepció Veray). Tots els corrents interns hi estan representats.També ha designat tres dels cinc vocals que pot nomenar directament: Rafael Luna, Josep Tutusaus i Salvador Puy. I un dels seus principals col·laboradors, Ramon Riera, serà president del comitè electoral.Albiol ha recordat els seus inicis al PP, el 1990, quan Badalona era una ciutat hegemonitzada per l'esquerra. Ha recordat la progressió en regidors que va anar aconseguint (1,4,5, 7 i 11): "Sé el que representa ser l'únic regidor en un ajuntament". Ha afirmat que Catalunya viu una situació excepcional i que el seu partit no està per recollir les molles abandonades pel pujolisme, sinó per representar la majoria de catalans.Ha presentat el PP com una força de seny i d'ordre amb el mandat de defensar la convivència i les llibertats. Ha fixat les municipals del 2019 com un gran objectiu del partit, en què caldrà recuperar presència en el territori. Ha llançat un missatge en clau inerna: "Ens hem de dedicar a guanyar eleccions, i no congressos i congressets"."No ens mourem ni un mil·límetre"La secretària general del PP espanyol, María Dolores de Cospedal, ha intervingut en el congrés dels populars catalans elogiant la "valentia" del partit i l'aposta que fa per "una Catalunya oberta i plural" enfront un "full de ruta cap a enlloc". La número dos del PP ha invocat una "Catalunya espanyola" liderant el benestar econòmic. Fins i tot ha esmentat el tòpic de la "Catalunya industriosa". Cospedal ha asseverat que els líders sobiranistes no aconseguiran dividir Catalunya, "i ho saben", alhora que ha advertit que "no ens mourem ni un mil·límetre" en defensa de la igualtat de tots els espanyols.Ha lloat Alicia Sánchez-Camacho per la feina feta, de la qual ha dit que va ser eficaç perquè s'entengués que Catalunya era de tots, no d'uns pocs, i fou la primera a denunciar el "deliri" d'uns pocs que volien dividir Catalunya. Tot seguit, ha passat a elogiar García Albiol, "el millor alcalde de Badalona i el més estimat de Catalunya".Cospedal ha volgut fer una crida a la "sensatesa" dels dirigents catalans, per "arribar a acords i fer front als autèntics problemes". Però "ells" no volen parlar d'aquestes coses, perquè no es conegui "l'enorme incompetència de la seva gestió". La segona de Mariano Rajoy ha criticat que els líders sobiranistes han deixat les institucions catalans en mans de la CUP, a qui ha definit de "sac trencat que és anti-sistema i anti-tot i un dia serà fins i tot anti-sistema solar".

