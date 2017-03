El president d'Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ha criticat aquest dissabte que Plataforma per la Llengua hagi llançat una aplicació per a mòbils, CatalApp, amb la finalitat de valorar l'ús del català en els comerços i serveis . Considera que "és una persecució política".En un comunicat, Bou ha explicat que la gent vol "varietat, qualitat i bon servei" i ha assegurat que és inquietant, segons ell, que aquesta associació estigui subvencionada per la Generalitat.El mateix president ha assegurat que el govern català hauria de centrar-se a donar suport al comerç i a fer front als reptes de modernització, competència amb grans marques, qualitat, preu, servei i varietat en el producte ofert. "En lloc d'això financen una "app" que permet assenyalar comerços per criteris lingüístics i ideològics, creant problemes i generant divisió", ha lamentat el president de l'entitat.Per últim, Bou destaca que confia que les autoritats intervinguin per "neutralitzar" aquesta eina creada per Plataforma per la Llengua.

