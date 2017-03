Milers de persones s’han manifestat aquest dissabte pels carrers de Roma a favor i en contra de la Unió Europea. Les dues mobilitzacions més importants, les partidàries de la UE, han estat la ‘Marxa per Europa’ i ‘La Nostra Europa’, que, des de l’europeisme, han reclamat una millor integració i un canvi clar en la direcció del projecte. “És necessari sortir al carrer perquè l’Europa que estem construint no connecta amb la ciutadania”, ha assenyalat des de Roma Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. A les marxes pro-UE hi han assistit, també, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i els eurodiputats Jordi Solé (ERC), Javi López (PSC), Ernest Urtasun (ICV) i Francesc Gambús (Independent).Mentre els líders dels 27 estats de la UE celebraven el 60è aniversari del Tractat de Roma amb una cerimònia solemne a la mateixa sala on es va firmar el document inicial, molts europeus han sortit als carrers de Roma per expressar la necessitat d’un canvi en el projecte. Segons Ferrer, la crida de la Marxa per Europa, que ha acabat davant del Coliseu, ha estat a favor d’una “Europa solidària i democràtica”, “més propera a la ciutadania” i “més social”. Pels manifestants, cal sortir al carrer per evitar caure en uns “populismes” que “no són bons pel futur de la UE ni pels europeus”.Amb banderes europees i cartells reclamant na major integració, el respecte per la lliure circulació o la necessitat de reformar la UE, els manifestants han fet càntics a favor d’una Unió Europea federal “sense fronteres”. Però igual que han sortit al carrer els pro-europeus, aquest dissabte també han protestat les organitzacions contràries a la UE, des de les més properes a l’extrema dreta fins a les de l’esquerra més radical i anarquista.Roma s’ha blindat per garantir la seguretat de tots els actes, amb més de 3.000 policies al carrer i un miler de militars.

