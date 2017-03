Milers de persones han sortit al carrer rebutjat el Brexit a Londres Foto: @London4Europe

Milers de persones d'arreu d'Europa s'han manifestat aquest dissabte al centre de Londres per reclamar al govern britànic que aturi el 'Brexit', que s'activarà formalment dimecres 29 de març. Segons la plataforma 'Unite for Europe', organitzadora de la marxa, el govern de la primera ministra Theresa May "no té cap mandat per aïllar el Regne Unit de la UE" i imposar l'anomenat 'Brexit dur'.La mobilització no només ha defensat "els valors de la UE" sinó també "la voluntat dels britànics de seguir agermanats" amb els 27. La 'Marxa per Europa' ha recorregut gairebé tres quilòmetres i ha acabat davant del Parlament, on molts manifestants han recordat les víctimes de l'atemptat terrorista de dimecres.

