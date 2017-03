Barcelona Activa ha engegat el "Programa de formació per a entitats culturals del districte de Gràcia: eines per a la planificació, la gestió i la comunicació", en el qual participen 18 entitats culturals del barri de Gràcia. Aquesta iniciativa, impulsada per l'agència de desenvolupament local i el Districte de Gràcia, té com a objectiu reforçar el teixit associatiu, millorar la gestió empresarial i reforçar la viabilitat dels projectes.El programa, que tindrà lloc fins a principis de juliol, consisteix en 15 sessions informatives de quatre hores setmanals. Entre les entitats seleccionades per aquest projecte hi ha la Fundació Lluïsos de Gràcia, el Centre Artesà Tradicionàrius o els Castellers Vila de Gràcia, entre d'altres.L'oferta formativa, que és gratuïta i s'impartirà al Centre Cívic El Coll La Bruguera, s'estructura en cinc mòduls: planificació, comunicació, gestió, viabilitat socioeconòmica i presentació de projectes. Aquest progrma és tant un eina de professionalització de les entitats i consolidació del teixit del districte, com un punt de trobada entre els participants que poden compartir, intercanviar i generar experiències i coneixements.

