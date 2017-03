La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha denunciat, en una entrevista al diari escocès The National , que el govern espanyol ha optat per "la via repressiva", els tribunals i la negació del diàleg davant la petició de Catalunya per celebrar un referèndum d'autodeterminació. Forcadell ha destacat el "respecte a aquest dret" que va mostrar el govern britànic amb la celebració del primer referèndum pactat d'Escòcia.Per a la presidenta de la Cambra catalana, fos quin fos el resultat d'un segon referèndum, "Escòcia ja ha guanyat", pel sol fet de celebrar-los. En aquest sentit, Carme Forcadell ha defensat que el poble escocès "no pot ser arrossegat" fora de la Unió Europea "en contra de la seva voluntat" amb l'execució del "Brexit" i ha demanat que pugui resoldre i decidir el seu futur, "lliurement i democràticament".Forcadell ha apuntat que "no té por a represàlies" i que no hi haurà "censura a debatre certs temes" a la Cambra catalana, tot i l'amenaça d'inhabilitació i els intents del govern espanyol d'aconseguir-ho a través dels tribunals. Forcadell ha assegurat que no es permetrà "que això passi" i que "el debat i el discurs continuaran sent lliures al Parlament".També ha lamentat que el govern espanyol vulgui evitar una discussió sobre la independència amb "un sistema legal" que busca "restringir la llibertat d'expressió" i l'ha acusat d'incapacitat per afrontar temes polítics des de la política.

