El congrés del PP català ha aprovat la seva ponència d'acció política , coordinada per José Luis Ayllón, secretari d'Estat de Relacions amb les Corts i home de confiança de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ayllón, en la presentació de la ponència davant del ple, ha proclamat que "el procés està esgotat i ha estat esgotador, però ja està derrotat. Els únics que no ho saben són ells". Segons ell, que el procés està liquidat ho sap tothom, des del govern espanyol als tribunals. Fins i tot els seus partidaris.En el text del document s'afirma que Catalunya ha deixat enrere ja el procés i que s'ha iniciat el post-procés. “Catalunya fa massa temps que viu fora de la realitat”, s'afirma, i “l’independentisme és la forma que el populisme ha adoptat a Catalunya”. Aquesta ha estat una idea subratllada i repetida a cada oportunitat per tots els intervinents en el congrés. Enfront el procés, cal construir una alternativa que sigui "centrada i liberal", es diu a la ponència.El procés sobiranista, de triomfar, implicaria un retorn a la guerra freda. La ponència equipara que suposaria anar cap enrere en la història, exactament al temps de la caiguda del mur del Berlín: “Des del 9 de novembre de 1989, tots els europeus celebrem l’evidència històrica que és la unitat i no la ruptura la que promou l’èxit de les nacions". El document ha estat aprovat per unanimitat, si es fa l'excepció d'una única abstenció en el plenari. L'atac contra el procés és un tema que no suscita la més mínima discrepància en el partit."El separatisme és el millor exemple de populisme que existeix i està a Espanya", ha clamat aquest matí Dolors Montserrat, presidenta del congrés, en el discurs d'obertura. Pel Partit Popular, no és cert que a l'estat espanyol no hi hagi un moviment populista dels que creixen per diversos països d'Europa. El sobiranisme és el "nostre" populisme. Aquest és un dels missatges centrals del discurs ideològic del PP.

