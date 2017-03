Circulació interrompuda entre Terrassa i Monistrol per incidència en infraestructures — R4 Rodalies (@rod4cat) 25 de març de 2017

El servei de la línia R4 de Rodalies s'ha vist interromput aquest dissabte al migdia, entre Terrassa i Monistrol de Montserrat, a conseqüència d'un espectacular esvoranc obert a pocs metres de la via, al seu pas per Can Trias (Viladecavalls). Cap a les quatre de la tarda, Rodalies ha informat que la circulació es restablia per una sola via i que a poc a poc s'aniria normalitzant el servei.Un esvoranc s'ha obert al carrer del Ferrocarril de Can Trias, molt probablement a conseqüència dels moviments de terra provocats per les intenses pluges de les darreres hores. Un cotxe que circulava pel carrer en el moment de l'enfonsament del sòl ha caigut a l'interior del forat

