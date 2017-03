Entre les vuit del vespre de divendres i les 12 del migdia d'aquest dissabte els Bombers han hagut d'atendre 433 avisos relacionats amb el temporal que aquesta nit i matinada ha escombrat Catalunya des del litoral cap a l'interior. La majoria dels serveis han estat per casos d'inundacions i neteja de vies. A l'àmbit metropolità sud s'han rebut 151 avisos, al Metropolità nord 129; a la zona centre 54; a Lleida 47; a Tarragona 33 i a Girona 19.Els casos més greus s'han produït a Viladecavalls (Vallès Occidental) i a Maials (Segrià). També s'han hagut de mobilitzar a Aitona, on a mig matí un mur ha caigut damunt d'un cotxe.Divendres a la nit també van rebre avisos relacionats amb l'impacte de llamps. A les deu a Granollers un llamp va caure sobre un habitatge del carrer Torreta i va cremar el comptador del gas. El propietari de l'habitatge va poder apagar el foc en aquest cas. A la Pobla de Claramunt (Anoia), a un quart d'onze de la nit un altre llamp va caure sobre un habitatge del carrer Barcelona i va trencar el comptador del llum. En aquest cas una noia de 17 anys va resultar ferida lleu quan va rebre una sotragada al braç a causa de l'impacte.El telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.021 trucades, la majoria des de les comarques del Barcelonès (364), Baix Llobregat (133), Vallès Occidental (111), Anoia (61), Conca de Barberà (53), Maresme (32) i Bages (32).Protecció Civil de la Generalitat manté activades les alertes del pla Inuncat i del pla Neucat a causa de les incidències derivades tant per la crescuda de rius i rieres a les comarques de Girona i Barcelona com per l'acumulació de neu a l'interior de Tarragona, Lleida i la Catalunya Central, on hi ha diverses vies afectades.

