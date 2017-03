Els Bombers de la Generalitat han atès entre divendres a les vuit del vespre i aquest dissabte a les tres de la tarda 493 avisos relacionats amb el temporal que aquesta nit i matinada ha escombrat Catalunya des del litoral cap a l'interior. A Viladecavalls un cotxe ha caigut en un esvoranc al carrer del Ferrocarril, al costat de la via del tren. Els fets han passat a les 11 del matí i els dos ocupants del vehicle n'han sortit il·lesos.Hi ha treballat cinc dotacions i s'ha demanat a Adif el tall de la circulació de trens. A Maials, al Segrià, a tres quarts de vuit del matí ha cedit part de la muralla antiga i ha afectat una casa del costat. De manera preventiva els Bombers han evacuat tres cases ja que el terreny està molt inestable.La majoria dels serveis han estat per casos d'inundacions i neteja de vies. A l'àmbit metropolità sud s'han rebut 155 avisos, al Metropolità nord 143; a la zona centre 58; a Lleida 65; a Tarragona 47 i a Girona 25.Els Bombers de la Generalitat també s'han hagut de mobilitzar a Aitona, on a mig matí un mur ha caigut damunt d'un cotxe. Divendres a la nit també van rebre avisos relacionats amb l'impacte de llamps. A les deu a Granollers un llamp va caure sobre un habitatge del carrer Torreta i va cremar el comptador del gas. El propietari de l'habitatge va poder apagar el foc en aquest cas. A la Pobla de Claramunt (Anoia), a un quart d'onze de la nit un altre llamp va caure sobre un habitatge del carrer Barcelona i va trencar el comptador del llum. En aquest cas una noia de 17 anys va resultar ferida lleu quan va rebre una sotragada al braç a causa de l'impacte.A causa del gran augment del cabal i de l'arrossegament de gran quantitat de branques s'han hagut de tallar alguns passos del riu Ripoll al se pas per Sabadell En aquesta ciutat del Vallès un noi ha resultat ferit de gravetat en ser atropellat per un cotxe aquest divendres a la nit. Segons la Policia Municipal, l'accident ha passat a causa de la pluja intensa que queia en el moment del sinistre. El jove ha estat evacuat amb pronòstic greu a l'Hospital Taulí.També a Sabadell, divendres cap a les 21.20 hores va caure una balconada a la via pública sense causar ferits. Els fets van passar al carrer Narcisa Freixas, a l'altura del número 27. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius dels Bombers que van sanejar la façana. La zona ha quedat abalisada amb quatre tanques com a mesura preventiva.A Cerdanyola també ha crescut molt el cabal de la riera de Sant Cugat al seu pas pel municipi i no es pot accedir al parc Natural de Collserola des d'alguns punts.

