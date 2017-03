Francesc Homs, en l'acte del PDECat d'aquest dissabte Foto: PDECat

Tret de sortida del PDECat a la campanya pel sí al referèndum del mes de setembre amb una advertència sobre què passarà si no s'arriba a bon port. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha proclamat que l'Estat està disposat a "tot" i a "vulnerar" la Constitució "sense límits" per frenar el procés independentista, i ha constatat que l'únic que no estan preparats per fer és el diàleg i el reconeixement de les posicions de l'adversari polític. "No estan disposats a convèncer-nos, han renunciat a fer-ho", ha destacat el dirigent nacionalista. "Es venjaran de nosaltres si no ens en sortim", ha apuntat davant de centenars de quadres del partit."Què estem disposats a seguir? El camí de la democràcia, el camí que ens condueix davant d'una urna en què tots plegats ens unim per posar un vot i decidir plegats -no que ens ho decideixin des de fora- què volem per Catalunya", ha assenyalat el president de la Generalitat, encarregat de tancar un acte celebrat al hall del Teatre Nacional de Catalunya. La previsió era fer-lo a l'aire lliure, a l'esplanada de davant, però les pluges de les últimes hores ho han impedit.Puigdemont ha apuntat que l'Estat està disposat a tot, "sense límits", més enllà de la Constitució, per impedir que els catatans puguin decidir. "Coses inconfessables i coses que no", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha reclamat "deixar enrere la politiqueria" en el tram final del procés.L'ex-president Artur Mas ha volgut destacar que "Catalunya s'ha convertit ja en un actor polític a nivell mundial" gràcies al 9-N i a les grans manifestacions. "L'Estat ens deia que ens faria por, i amb la nostra fermesa t'estem dient que hem deixat de ser súbdits de l'Estat espanyol per ser súbdits de Catalunya", ha apuntat en un discurs especialment abrandat davant dels militants i quadres que s'han presentat al Teatre Nacional de Catalunya en aquest matí de dissabte."Sense vosaltres això no hauria pogut ser", ha apuntat en referència al paper de les entitats sobiranistes -Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)- en el 9-N. Segons Mas, aquesta jornada va ser un "missatge molt potent" malgrat els esforços de la diplomàcia espanyola per tal que "no funcionés". "Malgrat els esforços de les institucions espanyoles, el poble va anar a les urnes, va perdre la por i va enviar un missatge a Europa i al món de gran potència. Ens vam vestir amb els nostres millors vestits de gal·la, amb somriures i gent anant a votar", ha exclamat l'ex-president, que ha apuntat que es va deixar al costat la "lluita de classes". "Ens van conèixer amb les nostres millors cartes", ha apuntat."Encara no formem part del club dels estats, però sí dels pobles", ha manifestat Mas, que ha considerat que caldrà demanar "solidaritat" a les institucions europees. "Solidaritat per als que lluiten per la democràcia", ha destacat, al mateix temps que desconfiava dels fruits que pugui aportar la visita de Mariano Rajoy dimarts vinent.Marta Pascal, coordinadora general de la formació hereva de Convergència, ha reivindicat el "construir, el sumar i el fer". "Posem en marxa la campanya pel referèndum. Som un partit jove que té arrels, que ve de molt lluny, que ha fet coses extraordinàries", ha destacat Pascal, que ha rebut els elogis de Mas i ha reivindicat els governs de Jordi Pujol, actualment apartat de la primera fila per la presumpta deixa a l'estranger."No ens fallaran mai les cames per defensar la democràcia. Per una qüestió de dignitat, treballaram perquè el sí inundi les urnes", ha assegurat la dirigent nacionalista, que ha defugit les "grans proclames" i ha reclamat "centrar-se en el dia a dia". Pascal ha assegurat que el PDECat ha de conevrtir-se en "constructor" de l'estat català i ha indicat que s'ha de fer "des del mig".El primer en intervenir ha estat Francesc Homs, cap de files de la formació a Madrid , que aquesta setmana ha estat condemnat a tretze mesos d'inhabilitació per la seva participació en el 9-N com a conseller de la Presidència. "Malgrat les envestides, us he de dir que soc feliç. I és així pel que he pogut fer, pel que he pogut ajudar a fer i pel que faig", ha determinat Homs, que ha constatat que la setmana que ve és possible que hagi de deixar l'escó que li va "encarregar el poble de Catalunya".El dirigent nacionalista ha posat de manifest que sense el 9-N en aquests moments no hi hauria un Govern independentista encapçalat per Carles Puigdemont, i ha destacat que tampoc seria possible la perspectiva de fer un referèndum. "Al teu costat i al teu servei, president", ha exclamat Homs al final de la seva intervenció. Una de les possibilitats que hi ha damunt la taula és que l'executiu li ofereixi un rol -més aviat simbòlic, relacionat amb el procés- en el moment en què deixi el Congrés."No se'm carreguen a mi. Pot ser que us prenguin la representació que vau decidir en unes eleccions", ha destacat l'exconseller de la Presidència. "Em poden treure l'escó, però jo dimarts aniré al Congrés dels Diputats amb el cap ben alt en representació vostra. Per això soc feliç", ha destacat Homs, que ha rebut un aplaudiment dempeus dels centenars de persones que omplien el hall del Teatre Nacional de Catalunya. "No els demanaré perdó, perquè no hem de demanar perdó per poder votar", ha ressaltat.Després d'Homs ha intervingut "la mestra de Catalunya" -així l'ha definit l'encara cap de files del PDECat a Madrid-, Irene Rigau, que ha definit el 9-N com la "llavor" que ha de fer possible "la realitat del referèndum. "Estem aquí per avançar la nostra posició. Després de dir no a la dictadura, ara volem dir sí a la llibertat. Aquest camí té flors i espines, per això és important que creixi", ha assenyalat l'exconsellera d'Ensenyament i actual diputada de Junts pel Sí al Parlament.Joana Ortega, que ha estat presentada per Rigau com una de les seves "millors amigues al PDECat", ha arrencat la seva intervenció visiblement emocionada. El seu partit, Unió, va dissoldre's ahir després de no poder superar les dificultats econòmiques derivades del trencament amb CDC i els successius fracassos electorals en solitari. "Tinc un sentiment profund de tristor i de buidor. La desaparició d'Unió, un partit que ha donat molts anys de servei al país, que a mi m'ha donat molt, a qui jo li he donat tot, és una trista notícia. Però cal aprendre dels errors", ha insistit."Unió no va saber llegir el present", ha constatat l'ex-vicepresidenta. "Avui el seu ideari segueix viu i segueix vigent. D'alguna manera jo he defensat les seves idees, les defenso i les seguiré defensant des de l'humanisme i la democràcia cristiana", ha manifestat Ortega, que ha apostat per una manera de fer política "més transparent i des de la humilitat, des de la voluntat de convèncer i no d'apartar".A l'acte hi ha assistit la plana major del PDECat, amb gran part dels consellers del Govern i la direcció nacional executiva en ple. Es tracta del primer acte de gran format de la campanya interna pel referèndum, que a finals d'abril ja funcionarà en paral·lel amb la que preparen la resta de partits i les entitats. Està previst que el 13 de maig se celebri una conferència ideològica que servirà per traçar les línies mestres del programa electoral dels propers comicis constituents.

