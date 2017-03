El riu Ripoll, molt crecut a Sabadell. Foto: Policia Municipal de Sabadell

La pluja de les darreres hores ha provocat una sèrie d'incidències a Sabadell. Aquestes són les principals.-Rnda. Ponent amb Calderón.-Rnda. Ponent amb Garcilaso.-Crta. Prat Lluçanes amb Gran Via.-Crta. Terrassa amb C / Ali Bei.-Crta. Terrassa amb C /En zones dels barris de Torreromeu i barri de Gràcia.A causa del gran augment del cabal i de l'arrossegament del mateix de gran quantitat de branques.Un cotxe atropella un noi. S'assisteix a la persona atropellada i es trasllada amb pronòstic greu a l'Hospital Taulí. Es realitza informe d'accident i atestat. Segons Policia Municipal, pot ser a causa de la pluja tan intensa que queia en aquell moment, segons apunta la conductora.A les 21.20 hores al carrer Narcisa Freixas, al número 27, s'alerta que ha caigut mitja balconada a la via pública, sense que hi hagin ferits. Bombers saneja la façana i el propietari queda informat de la situació i dels tràmits a seguir. Es deixa el lloc abalisat amb 4 tanques per seguretat.S'actua a la carretera de Torreromeu i en zones de terra de l'Eix Macià. Al Centre Civic Can Puiggener, entren uns 3 centímetres d'aigua.

