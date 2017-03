Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de març tres persones per un delicte de blanqueig de capitals, en una operació a Castelldefels (Baix Llobregat), Salou (Tarragonès) i Gavà (Baix Llobregat). La investigació va començar a principis de l'any 2016, arran de la detenció d'un important narcotraficant d'origen veneçolà quan tractava d'introduir 300 kilograms de cocaïna a Catalunya i es trobava en possessió de més de 2.000.000 d'euros en metàl·lic. Per blanquejar els diners utilitzaven diversos procediments, com adquirir immobles, fer donacions o operacions comercials. L'activitat més destacada per aquest fi era una societat dedicada al sector de la cosmètica amb establiments i magatzems arreu d'Espanya i Sud-Amèrica i també l'adquisició d'un gimnàs. La investigació també va permetre descobrir un altre entramat empresarial ubicat a diversos paradisos fiscals.La investigació es va centrar en les connexions empresarials de més de cinquanta societats i dotze persones residents a Catalunya. Els modus operandi per blanquejar els diners eren diversos. Es van detectar adquisicions d'immobles abonats total o parcialment en metàl·lic, donacions, préstecs personals i empresarials, operacions comercials o transferències internacionals amb entitats bancàries de paradisos fiscals, entre d'altres.El líder de la organització es va recolzar en un grup d'empresaris que operava a Catalunya principalment mitjançant múltiples testaferros, de tal forma que es va crear una trama empresarial a través de la qual controlava una gran quantitat de diners amb origen desconegut els quals els justificava amb activitats comercials i empresarials fictícies.L'operació més ambiciosa i que volien instaurar com un negoci fixe pel qual fer passar tots els guanys del narcotràfic va ser la constitució d'una societat dedicada al sector de la cosmètica amb establiments i magatzems arreu d'Espanya i Sud-Amèrica. Tot just en aquell moment, va ser quan van començar a fer ús de diferents societats pantalla i testaferros darrere dels quals simulaven multitud d'operacions empresarials. Gràcies aquestes empreses, els detinguts, podien transferir diners d'Espanya cap a Sud-Amèrica simulant una activitat comercial falsa.Una altra operació que va realitzar va ser l'adquisició -amb diners procedents de la venta de la droga- d'un gimnàs VIP ubicat al centre de l'Eixample de Barcelona, a través de terceres societats controlades per testaferros. La injecció de capital procedent de la droga s'invertia en aquest gimnàs i els beneficis del mateix es revertia en el patrimoni dels detinguts totalment blanquejats.Gràcies a la investigació de l'entramat societari, identificat a Catalunya i constituït amb diners procedents del tràfic de drogues a gran escala, es va descobrir un altre entramat empresarial ubicat a diversos paradisos fiscals, entre els que destaca el de Delaware (Estats Units). L'anàlisi i investigació econòmica ha descobert l'existència de moviments de dòlars i euros entre Espanya i els Estats Units per part dels principals investigats i detinguts en aquesta operació.El dispositiu policial es va realitzar en coordinació amb el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 18 de Barcelona, i va afectar les localitats de Castelldefels, Salou i Gavà en quant a les detencions, i les províncies de Madrid, Sevilla, Almería, Tarragona i Cantabria pel que fa a l'embargament de deu propietats.Els tres detinguts haurien comès un delicte de blanqueig de capitals. La policia també van identificar nou persones més com a investigades. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs amb compareixences 'apud acta' (mitjançant representació d'un procurador).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)