La factura que ha canviat la història

Durant la roda de premsa amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic. Foto: Carles Fiter

Els Gegants de Vic tenen trenta anys menys del que es pensava fins ara. Arran de l'exposició "Festioles" que es va fer al juliol pel VICCC2016 va aparèixer nova documentació que ha canviat la història dels gegants de la ciutat. Tal com explicava un dels seus representants, Roger Albert, "a Vic sempre havíem tingut una incògnita sobre els gegants: qui els va fer?, quan els va fer?, i per què es van estrenar?".Fins ara se sabia que els gegants s'havien estrenat el 1832. Arran d'aquesta exposició es va organitzar una xerrada amb un expert en cultura popular i del món geganter, Joan Miquel Merino, que va explicar, a través d'una nota de premsa, que el 19 d'agost de 1862 es va canonitzar Sant Miquel del Sants i el van fer patró de la ciutat.Per aquest motiu l'Ajuntament de la ciutat i tota la població es van bolcar per celebrar aquest fet i es va decidir fer uns gegants nous, que precisament són els que hi ha actualment a l'entrada de l'ajuntament. Per tant, els gegants són del 1862 i no del 1832, com es creia fins ara. El seu creador va ser José Galzerán "un escultor molt reconegut de Barcelona".Merino va entregar el document de premsa i l'arxiver Francesc Rocafiguera va trobar la factura dels gegants. "En aquesta factura també hi trobem una sorpresa perquè no només hi ha els gegants" deia Roger Albert, ja que la Vella també hi apareix. Històricament, es deia que la Vella estava feta al carrer de la Ramada, que un veí havia fet de model i que havia cobrat una unça d'or. "Això haurem de deixar-ho com a una simple llegenda popular", sentenciava. Es mantenen els anys de creació d'el Merma (1832) i el Nen (1900), tal com s'havia dit fins ara, però la Vella en guanya 2 més.Per tant, aquesta Festa Major, Vic celebrarà el 155è aniversari dels Gegants de la ciutat amb una programació especial. La celebració del 175è aniversari passarà la història, ja que els gegants tenen 30 anys menys."Com sabem que no sortirà una altra factura?", es preguntava Roger Albert. Resulta que els Gegants de Vic tenien uns germans idèntics a Igualada, que estan documentats pel mateix autor al mateix any. "Sabem del cert que són de Galzerán perquè són iguals que els d'Igualada".A través d'aquesta descoberta, s'ha fet més recerca i "ha sortit tanta documentació, que ens ha canviat tota la història". Albert reconeix que "s'havia remenat poc o gens". Tot i així, a finals d'aquest any sortirà un llibre de Francesc Rocafiguera i Joan Miquel Merino, on "deixarem la història ben recollida".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)