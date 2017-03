Carla Simón i el seu equip segueixen triomfant amb la seva pel·lícula Estiu 1993. Després d’emportar-se dos premis a la Berlinale – millor pel·lícula debutant i el del jurat internacional – repeteix èxit al Festival de Cinema de Màlaga guanyant el Premi Feroz Puerta Oscura.Es tracta d’un guardó reciclat en l’edició d’enguany del festival, ja que en les dues anteriors ocasions s’entregava al millor documental, però aquest 2017 s’ha canviat per premiar la millor pel·lícula de la secció oficial del concurs malagueny. El Premi Feroz l’entrega l’ Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE), formada per 180 periodistes i crítics del món cinematogràfic.La 20a edició del Festival de cinema de Màlaga, celebrat aquest divendres 26 de març, incloïa 36 produccions catalanes. Estiu 1993 competia a la secció oficial de llargmetratge de ficció amb 23 pel·lícules més, 2 de les quals eren catalanes: Brava de Roser Aguilar i Nieve Negra de Martín Hodara.La pel·lícula amb escenes a la Garrotxa no es podrà veure a la pantalla gran fins el maig. L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, lloc on s'ha criat Carla Simón, té la voluntat de projectar la pel·lícula al poble en una estrena especial a la comarca quan sigui possible.Estiu 1993 protagonitzada per Laia Artigas, Bruna Cusí i David Verdaguer, explica la història de Frida, una nena de sis anys, que es veu obligada a adaptar-se a la seva nova vida lluny de la ciutat a causa de la mort de la seva mare. Frida es trasllada a casa rural de la família del seu tiet, les escenes de la qual pertanyen a la Garrotxa.

