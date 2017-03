Un home de 62 anys ha mort aquest divendres poc després de les nou de la nit al punt quilomètric 503 de l'A-2, a Vilagrassa (Urgell). Segons els Bombers, el vehicle ha sortit de la carretera, ha recorregut diversos metres per fora de la via i ha acabat donant diverses voltes de campana, un fet que ha provocat la mort de l'home, que ha quedat atrapat dins del vehicle.Fins al lloc dels fets, on hi plovia de forma intensa, s'hi han desplaçat dotacions del Bombers, dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM, que no han pogut salvar la vida de la víctima.

