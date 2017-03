#Tremp activa el pla d'emergencies per nevades. Estem netejant les vies principals.

Recomanem restringir les sortides sino són necessàries. — Ajuntament de Tremp (@AjTremp) 25 de març de 2017

La caiguda d'un arbre ha tallat la C-13 davant l'Institut de Tremp. Foto: Marc Ubach



Un arbre talla la via del tren a Cellers

Alguns agosarats s'han calçat els esquís avui a Tremp. Foto: Mireia Verdeny

L'anunciada nevada primaveral ha arribat, i de quina manera, al Pallars. Les previsions s'han complert i la pertorbació ha deixat gruixos generosos en molts punts de les comarques pallareses aquesta matinada. Els que més problemes han causat han estat els que han caigut a la Conca de Tremp i la Conca Dellà, uns 15 centímetres de neu que han provocat problemes en el trànsit i en el subministrament elèctric.Segons informa Endesa, més d'un miler d'abonats es troben a hores d'ara sense subministrament elèctric, 959 al municipi de Tremp i 153 a Sant Esteve de la Sarga. Segons ha informat la companyia, els operatius ja estan treballant per reparar les incidències i restablir el servei.L' Ajuntament de Tremp , a més, ha activat el pla municipal d'emergències per nevades. Els carrers de la ciutat s'han llevat sota una generosa capa de neu, fet que ha provocat la sorpresa dels seus veïns, que han sortit al carrer per immortalitzar el moment. No obstant, el consistori ha hagut de tancar per precaució l'accés al parc del Pinell per la caiguda de diversos arbres, que no han suportat el pes de la neu.La nevada també ha afectat el trànsit. A hores d'ara són necessàries les cadenes per circular per la C-13 de la Pobla de Segur a Castell de Mur, la C-1412b del port de Comiols a Tremp, la C-28 al Port de la Bonaigua, la L-503 a la Torre de Cabdella i la L-511 al port de Bóixols. Fa pocs minuts s'ha hagut de tallar el trànsit a la C-13 a Tremp per la caiguda d'un arbre davant l'Institut de Tremp.La neu també ha obligat a suspendre el Ral·li Lleida Pirineus de vehicles totterreny que s'havia de disputar aquest dissabte al Pallars Jussà.El servei de tren de la línia Lleida-la Pobla s'ha suspès aquest matí per un arbre que ha caigut a la via com a conseqüència de la neu acumulada entre Cellers i Guàrdia de Noguera, al terme municipal de Castell de Mur. Els usuaris del tren, que circulava en direcció la Pobla de Segur, han hagut d'agafar un minibus a Cellers que els ha portat fins al seu destí.Segons el relat d'un usuari a, cap a les 9:15 hores el tren ha hagut de frenar a pocs metres de sortir de Cellers per la presència d'un arbre sobre la via, fet que ha obligat el maquinista a realitzar una parada d'emergència. El tren ha tornat enrere fins a Cellers, on ha estacionat i on els usuaris han esperat durant 50 minuts l'arribada del bus.A més, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha informat al Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil que la pluja pot provocar la crescuda sobtada dels rius i torrents de la conca de l'Ebre. Des del CECAT s'ha informat d'aquesta previsió a tots els municipis de les zones afectades.

VÍDEO: Predicció meteorològica al Pirineu per les properes hores

TRÀNSIT: Incidències viàries

