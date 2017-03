VÍDEO El Ter es desborda a causa de les precipitacions de les últimes hores https://t.co/medxnnEJNJ pic.twitter.com/xTGAyVHefg — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2017

El riu Ter està desbordat Foto: Adrià Costa



El riu Ter desbordat Foto: Adrià Costa

El riu Ter desbordat Foto: Adrià Costa

El temporal primaveral que està afectant part de la geografia està deixant imatges força impactants. Aquest matí Catalunya s'ha despertat amb alguns paisatges emblanquinats per la neu i d'altres on la pluja ha fet desbordar el riu, com és el cas del Ter, al seu pas per Manlleu. La zona de la platja del Dolcet està completament inundada.Les precipitacions han arribat després de gaudir uns dies d'un cel assolellat i de força calor. L'estabilitat atmosfèrica s'ha vist afectada per una pertorbació que ha suposat que el temps hagi canviat radicalment, deixant pluges i nevades a la geografia catalana.Protecció Civil de la Generalitat manté activades les Alertes dels plans INUNCAT i NEUCAT a causa de les incidències derivades tant per la crescuda de rius i rieres a les comarques de Girona i Barcelona com per l'acumulació de neu a l'interior de Tarragona, Lleida i la Catalunya Central on hi ha diverses vies afectades.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya SMC les precipitacions de neu es mantindran durant les primeres hores del matí a les comarques de la Catalunya Central i Lleida i la cota de neu anirà pujant. A partir del migdia no s'espera neu fora dels àmbits del Pirineu i Prepirineu.

