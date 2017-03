VÍDEOS Catalunya es desperta nevada a les acaballes de març https://t.co/qhowuz6l7T pic.twitter.com/nWjQDUYxcj — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2017

Catalunya s'ha llevat aquest dissabte 25 de març, primer cap de setmana de primavera, amb un paisatge nevat a partir de cotes mitjanes i baixes. El Meteocat informa que durant el matí poden seguir les nevades a cotes baixes a la Catalunya Central i nord de Ponent. Ha caigut neu entorn als 500 metres i esporàdicament fins als 300.

Les dades més destacables entre ahir i avui a les 06h: #meteocat pic.twitter.com/6CM2vgaM9q — Meteocat (@meteocat) March 25, 2017

La Mola nevada aquest dissabte Foto: Isaac Meler

Dos burros catalans sota la neu a la zona de Torremagra, a Santa Maria d'Oló (Moianès) Foto: Núria Picas

Bon dia! Carreteres del #CampdeTarragona ben nevades i els equips de la #Dipta hi han treballat tota la nit per anar obrint pas pic.twitter.com/rURJJzGquF — Diputació Tarragona (@Dipta_cat) March 25, 2017

Les precipitacions arriben després de molts dies d'estabilitat atmosfèrica amb una pertorbació que ha provocat un ràpid canvi de temps i que sobretot ha deixat pluges abundants. El Sevei Metorològic de Catalunya ha donat per acabat l'episodi d'intensitat de pluja aquest matí a les 7 h. El Barcelonès i el Vallès Occidental han registrat les majors pluges amb més de 100 litres per metre quadrat.Protecció Civil de la Generalitat manté activades les Alertes dels pla INUNCAT i del pla NEUCAT a causa de les incidències derivades tant per la crescuda de rius i rieres a les comarques de Girona i Barcelona com per l'acumulació de neu a l'interior de Tarragona, Lleida i la Catalunya Central on hi ha diverses vies afectades.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya SMC les precipitacions de neu es mantindran durant les primeres hores del matí a les comarques de la Catalunya Central i Lleida i la cota de neu anirà pujant. A partir del migdia no s'espera neu fora dels àmbits del Pirineu i Prepirineu. Pel que fa a les pluges, segons l'SMC s'aniran desplaçant-se cap a la meitat nord i perdent intensitat.Encara hi ha algunes afectacions a les vies de les comarques de la Catalunya Central, de Lleida i de l'interior de Tarragona.Segons l’Agència Catalana de l’Aigua ACA, alguns rius persenten cabals creixents a la demarcació de Girona i a les comarques de Barcelona. Protecció Civil està fent un seguiment exhaustiu de les possibles incidències conjuntament amb els municipis i consells comarcals afectats. Els principals rius afectats per les precipitacions són el Llobregat, Besòs, Cardener, Fluvià, Gurri i Ter

