Aquest dissabte, els líders de la Unió Europea es reuneixen a Roma per celebrar una cimera que serà de celebració dels 60 anys de la UE però també de posada en comú de les bases que han de servir per reforçar el projecte comunitari. En la vigília, els caps de govern dels estats membres han estat rebut pel Papa Francesc al Vaticà. El cap de l'Església catòlica els ha donat la seva recepta. Per subsistir, la UE ha de tornar als orígens, als seus valors fundacionals. Si no ho fa, "corre el risc de morir".Francesc ha parlat de la solidaritat com a gran antídot contra el populisme, i ha criticat la gestió de la crisi dels refugiats feta pels governs europeus. Ha insistit en el valor de la dignitat humana, que exigeix afrontar aquestes crisis pensant en termes de persones i no de números. Ha quedat clar que en l'actual crisi que qüestiona el projecte europeu, Francesc és un aliat.Demà, en paral·lel a la cimera europea, se celebrarà una Marxa per Europa a la capital italiana. També estan previstes concentracions europeistes en diverses ciutats del continent. També a Roma hi haurà diversos actes de crítics amb la UE.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)