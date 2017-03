ALBÀNIA (candidat des del 2014)



* El sistema electoral, que està pendent de reforma, té algunes deficiències com falta d'imparcialitat i transparència de les finances de campanya. El país es posarà a prova en les pròximes eleccions parlamentàries del 18 de juny.

* S'estan aplicant procediments de contractació dels funcionaris més transparents. Però és fonamental avançar per consolidar una administració més eficient, despolititzada i professional.

* Es necessiten esforços substancials per augmentar la capacitat administrativa dels governs locals per portar a terme les seves competències i proporcionar-los els recursos financers suficients.

* Incrementar els ingressos fiscals a través d'impostos per tal de disminuir el deute públic. Una manera de fer-ho seria reduir l'economia informal, que suposa més d'un terç del Producte Interior Brut.

* La policia es va modernitzar i la cooperació amb autoritats internacionals es van intensificar. Però es demana un treball conjunt entre la policia i la fiscalia per desmantellar més eficaçment les xarxes delictives.



MACEDÒNIA (candidat des del 2005)



* Segons l'informe de la UE, el país pateix una cultura política divisiva i una falta de capacitat de compromís. L'any 2015 va viure una greu crisi política quan es va descobrir un cas d'escoltes il·legals a ciutadans del país. Els principals partits polítics van arribar a un acord i es van realitzar eleccions parlamentàries el passat desembre però encara no s'ha format govern.

* Durant la crisi política, va haver-hi seriosos desafiaments a la governabilitat democràtica del país. Els òrgans independents de regulació, supervisió i assessorament no van poder dur a terme les seves funcions de manera proactiva.

* Les organitzacions de la societat civil van denunciar que estaven sent objecte de dures i desproporcionades crítiques per part de polítics i certs mitjans.

* L'economia està poc diversificada i la indústria produeix principalment productes de poc valor.

* S'han de millorar les condicions de les carreteres i el sistema de transport en general.



MONTENEGRO (candidat des del 2010, les negociacions van començar el juny del 2012)



* Tot i la persistent polarització de l'entorn polític, el país ha demostrat la capacitat d'arribar a acords entre el govern i sectors de l'oposició. No obstant això, es necessita una forta voluntat política per abordar eficaçment la despolitització del servei públic i l'ajust de la dimensió de l'Estat.

* S'han fet alguns progressos per enfortir el funcionament dels mercats financers i laborals, així com una millora de l'entorn empresarial. Les inversions en infraestructura i turisme són el principal suport a l'activitat econòmica.

* Preocupa el ràpid augment del deute públic i els elevats dèficits fiscals.

* Montenegro utilitza l'euro com a moneda. Això provoca que el país no disposi d'instruments de política monetària.

* Ha firmat el Tractat de París per combatre el canvi climàtic però no l'ha ratificat, cosa que hauria de fer. També ha de ratificar el tractat Sèrbia.



SÈRBIA (candidat des del 2012, les negociacions van començar el gener del 2014)



* Es van aconseguir bons progressos per abordar algunes debilitats polítiques, en particular respecte al dèficit pressupostari i la reestructuració de les empreses públiques.

* Segons les institucions europees, les eleccions presentaven diferents opcions als votants, es van portar a terme d'acord amb la llei i mantenien les llibertades fonamentals. Tot i això, van senyalar que la cobertura als mitjans de comunicació era massa esbiaixada.

* S'han de seguir amb els esforços per normalitzar les relacions amb Kosovo.

* Les amenaces, la violència i la intimidació contra els periodistes segueix sent un motiu de preocupació. Així com la influència política i econòmica sobre els mitjans.

* El Fiscal del Tribunal Penal Internacional per l'ex-Iugoslàvia (TPII) va informar que el país s'ha apartat del camí de la plena cooperació amb el TPII. Es refereix en particular a la no entrega de tres ciutadans serbis acusats de desacatament al tribunal. El compromís de Sèrbia de treballar per la cooperació regional i la reconciliació ha d'incloure la preparació per assumir el seu passat recent i fer tot el possible per establir un ambient propici per fer front a tots els crims de guerra.

* Encara falta l'aplicació d'una legislació sobre el tracte de les persones detingudes sota custòdia policial i les penes per maltractaments i tortura continuen sent insuficients. A més, un gran nombre de persones amb discapacitats mentals i psicosocials, incloses les persones d'edat avançada, estan involuntàriament internades en institucions psiquiàtriques i no s'ha avançat en la desinstitucionalització.