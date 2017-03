El PSOE vol oferir respostes polítiques per solucionar el plet polític obert amb Catalunya i, per a això, aposta per "restaurar mitjançant reformes legislatives" aquells elements de l'Estatut que han resultat "danyats" des de la sentència del Tribunal Constitucional.Aquesta és una de les propostes per resoldre la crisi territorial que fan els socialistes a la ponència marc que ha coordinat el diputat basc Eduardo Madina i que el PSOE debatrà dissabte que ve a Madrid. Després, serà aprovada pel comitè federal i iniciarà el seu camí fins al 39è congrés del partit.En el document polític elaborat per l'equip designat per la gestora ocupa un paper destacat la reforma de la Constitució per la qual porten advocant els socialistes des de fa anys i que, en el capítol territorial, va les seves bases en la Declaració de Granada que van pactar PSOE i PSC al juliol de 2013.Ara, els socialistes declaren aquest document de plena vigència i defensen que el conflicte actual només es pot "canalitzar" mitjançant "la celebració d'un nou pacte de convivència, un nou contracte que suposi l'actualització del pacte constitucional del 78" construït sobre "unes noves bases de lleialtat institucional, de voluntat d'acord i de respecte a la singularitat".

