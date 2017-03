L'exgerent de l'Hospital General de València, Sergio Blasco, durant la roda de premsa en la qual va presentar la seva dimissió l'any 2014. Foto: ACN

Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDF) de la policia espanyola han detingut aquest dijous l'exgerent de l'Hospital General de València, Sergio Blasco, i 8 persones més en el marc d'una operació per presumptes adjudicacions irregulars en l'etapa de l'anterior govern del PP, segons que han confirmat a l'ACN fonts pròximes a la investigació.Blasco és nebot de l'exconseller de Solidaritat valencià Rafael Blasco, condemnat a presó per desviar fons destinats al Tercer Món. Al llarg d'aquest dijous, la UDEF ha practicat diversos escorcolls, entre ells a dependències de la conselleria de Sanitat, buscant expedients de contractació. Les diligències s'han practicat per ordre d'un jutjat de València arran d'una denúncia interposada per Esquerra Unida del País Valencià. La causa ha estat declarada secreta.L'actual eurodiputada d'Izquierda Unida, Marina Albiol, aleshores diputada a les Corts Valencianes, va posar l'any 2014 en coneixement de la Fiscalia Anticorrupció presumptes adjudicacions irregulars per import de 29 milions d'euros. Segons la denúncia, diverses empreses, gestionades per un amic personal de Sergio Blasco, Francisco José Escandell, haurien estat beneficiades amb contractes per manteniment, neteja i gestió sociosanitària.Així mateix, la denúncia posa en coneixement d'Anticorrupció l'existència d'un entramat d'empreses amb connexions amb familiars de Blasco. L'exgerent dimitir del seu càrrec el mateix 2014 per una altra denúncia d'EUPV per l'assessorament en la construcció de tres hospitals al Perú, acusat de malversació i frau.En roda de premsa la vicepresidenta quarta de la Diputació de València, Rosa Pérez Garijo (d'EUPV) ha remarcat els paral·lelismes existents entre la trama de Cooperació (on està empresonat Rafael Blasco) i la del seu nebot. Segons Pérez, aquesta nova trama inclou un volum de diners presumptament saquejats molt superior al cas de la cooperació.

