La reunió que han mantingut aquest dijous els sindicats i la patronal de l'estiba amb la mediació del Ministeri de Foment ha acabat sense acord, segons una nota del ministeri. Des de Foment es lamenta que la reunió d'avui ha "evidenciat" postures "poc flexibles" entre les parts que, recorda, porten "més de dos anys" de negociació i "múltiples reunions".El govern espanyol també recorda que la seva proposta, "a diferència" de la que fa la patronal, "garanteix el manteniment de l'ocupació" a través d'un conjunt d'ajudes que van "al límit" de les que s'han concedit en "qualsevol procés de reestructuració". El govern afegeix que està disposat a "elevar l'acord a un rang normatiu".En canvi, alerta que la petició dels sindicats, que "s'imposi per llei a les empreses l'obligació de llogar un seguit de treballadors", no és possible.Finalment, el govern espanyol reitera que el compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que condemna Espanya en relació al règim de l'estiba és "urgent", ja que la segona sentència, que porta aparellada una multa de 134.000 euros diaris, és "imminent" i "no pot quedar condicionada a la manca d'acord entre patronal i sindicats de l'estiba".

