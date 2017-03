Rodrigo Nogueira Iglesias va ser detingut a finals del mes de febrer per estafar una seixantena de dones després de guanyar-se la seva confiança i d'iniciar, en alguns casos, una relació sentimental. Ara, les víctimes del conegut com a "Don Joan estafador" han organitzat una campanya per tal de saber si hi ha més dones que van ser enganyades per Nogueira i, d'aquesta manera, organitzar una denúncia conjunta.El seu objectiu és presentar una demanda col·lectiva per evitar que el cas d'aquestes estafes quedi debilitat si es presenten denúncies individuals. En aquest context s'ha fet públic un correu electrònic, informacionRoy@gmail.com, on s'hi poden adreçar aquelles dones que hagin estat estafades pel detingut. Nogueira es movia bé en les pàgines de cites, on tenia noms i històries diferents que anava explicant a les noies amb les que quedava.L'home va ser detingut a Ciudad Real després que els cossos policials iniciessin una recerca fa quatre mesos. Algunes de les víctimes, que eren de fins a 15 ciutats diferents, vivien a Barcelona i Lleida.Nogueira va ser identificat per un veí de la localitat, que es va fixar en els tatuatges que portava. Després de la seva captura, a Nogueira se'l va traslladar a Pontevedra, on el jutjat número 1 va exigir la búsqueda de l'estafador. El presumpte estafador feia vida normal i assegurava que treballava fent grafitis i també tatuatges. Tenia 14 denúncies i dues sentències.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)