Entrada del CIE de Zona Franca Foto: Adrià Costa

L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha detectat un brot de tuberculosi al centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la capital catalana, situat a la zona franca. De moment, afecta un intern i un dels treballadors encarregats de la seguretat. A més, 125 dels 179 estrangers reclosos al centre han donat positiu en la prova per tuberculina. Dels 29 treballadors, a dos també els hi han detectat.Les proves, dutes a terme per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, es van fer el 13 de març. Des de llavors, s'han anat traslladant els interns que van donar positiu de deu en deu al CAP de Drassanes per fer-los una radiografia del tòrax, segons El Periódico . L'objectiu de les proves és comprovar si la malaltia està activa o no. Fins ara, ja han passat pel centre mèdic una vintena d'interns i cap d'ells té el virus "despert".

