Recuperado el cadáver hallado esta tarde en las inmediaciones de EL Fairell por el ROV. Izado hasta el buque Clara Campoamor — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 23 de març de 2017

El ROV ha recuperado el cuerpo de las inmediaciones de El Fairell mediante una cesta con sus brazos (1/2) — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 23 de març de 2017

El patró d'El Fairell ha pogut seguir les tasques de cerca del robot submarí Foto: Salvament Marítim

Salvament Marítim ha recuperat a les set de la tarda el cos d'un dels mariners d'El Fairell, el pesquer que es va enfonsar a causa del xoc amb un mercant rus a la sortida del port de Barcelona el dilluns. El ROV porta des de dimecres a la nit inspeccionant el terreny submarí.Paral·lelament, el Jutjat d'Instrucció 19 de Barcelona ha citat aquest divendres a declarar en qualitat d'imputats el capità i el primer oficial del buc mercant rus per l'accident d'un vaixell al Port de Barcelona , com a màxims responsables de l'embarcació.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dijous en un comunicat, aquest jutjat ha incoat diligències prèvies per un delicte d'imprudència per aquest accident, que va acabar amb un pesquer enfonsat. També s'està investigant la propietària del vaixell i l'asseguradora.Per altra banda, el robot ROV Comanche de Salvament Marítim ha captat aquest matí les primeres imatges del pesquer El Fairell, que es troba enfonsat a uns 160 metres en aigües de Barcelona després de l'abordatge amb el buc rus.El robot està instal·lat al vaixell Clara Campoamor, que va salpar a les 20.00 d'aquest dimecres del Port de Barcelona, i que durant tota la nit ha fet diverses inspeccions al pesquer El Fairell. No obstant això, aquest robot és massa gran per poder ser introduït a l'interior de l'embarcació enfonsada, per la qual cosa no el podrà revisar a fons.El ROV Comanche està configurat per treballar fins als 1.000 metres de profunditat i l'energia i les ordres s'envien mitjançant un comandament a distància. Els cables del ROV envien les dades recollides per càmeres fotogràfiques, sensors i sónar. El Clara Campoamor té un sistema de posicionament dinàmic que li permet mantenir-se en un lloc fix sense l'ús de cap àncora, gràcies a les seves hèlixs principals i transversals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)