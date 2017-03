Sergi Roberto celebrant el sisè gol del Barça, que culminava la remuntada. Foto: FCB

La UEFA ha multat el Barça amb 19.000 euros perquè l'equip tècnic, els jugadors que eren a la banqueta i un grup d'aficionats van envair el terreny de joc durant el partit contra el PSG . Concretament, la comissió de control, ètica i disciplina de la institució assenyala que, en la celebració del sisè gol dels blaugrana, que posava el colofó a la remuntada, "diverses persones no autoritzades" van entrar al camp mentre el duel encara estava en joc.La comissió havia obert un expedient el passat 10 de març que ara s'ha tancat amb la sanció. Els responsables de la UEFA apliquen l'article 16 del reglament disciplinari per l'entrada d'espectadors al rectangle de joc i per "una conducta impròpia de l'equip", una multa que s'aplica quan un dels dos conjunts rep més de cinc targetes durant l'enfrontament.

