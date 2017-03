Miki Esparbé, Laia Costa i Oriol Vila. Foto: Estrella Damm

Els actors Miki Esparbé i Oriol Vila protagonitzen el ja tradicional curtmetratge d' Estrella Damm d'aquest any, on apareix de nou Laia Costa. En el film, titulat La Recepta i dirigit per Jonás Trueba, es revelen alguns secrets de l'elaboració de la beguda, una fórmula amb més de 140 anys d'antiguitat.Miki Esparbé va arrencar la seva carrera participant en diferents projectes vinculats a la productora El Terrat com Salvados, Divendres o Palomitas. Posteriorment, el seu personatge a Barcelona nit d'estiu (2013), va servir-li com a entrada a la gran pantalla, en la qual va continuar treballant en diferents papers a pel·lícules com Perdiendo el Norte, Requisitos para ser una persona nor­mal, El camino más largo para volver a casa o Barcelona nit d'hivern. També ha participat en diverses series de televisió com Anclados, Cites i El Crac, i obres de teatre a Barcelona i Madrid com l'obra El Rey Tuerto.Oriol Vila va fer els seus primers passos en el món de l'actuació amb només 15 anys, quan va patyricipar en el musical Big River al Hampton Playhouse de New Hampshire (EUA). A l'Estat va aterrar amb Huérfanos, obra amb la qual va obtenir el premi de la Crítica Teatral de Barcelona i el Premi Revelació de la Temporada (1998-1999). Actor polifacètic, també va debutar en el món del cinema amb la pel·lícula El zoo de Dani. Des de llavors ha continuat fent molts papers tant en el món del cinema, com en la televisió i el teatre. El 2010 va ser nominat al Premi Goya al millor actor revelació per la pel·lícula Todas las canciones hablan de mí.

