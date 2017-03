El portaveu de CSQEP al Parlament, Joan Coscubiela. Foto: ACN



El Parlament ha aprovat una moció de Catalunya Sí que es Pot que insta el Govern a arribar a un acord en el termini d'un mes perquè s’aprovi la renda garantida de ciutadania. Aquest segon punt de la proposta ha rebut els vots a favor de tots els grups, a excepció de Junts pel Sí, que s'ha abstingut.El text reclama que la renda acordada garanteixi que totes les persones que estan per sota de l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) –que abans de l’aprovació dels pressupostos del 2017 era de 569,12 euros mensuals– tinguin dret a percebre-la "encara que treballin", amb l’objectiu d’evitar la discriminació de les dones que treballen a mitja jornada. També s’ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, instar el Govern a comparèixer al ple, a petició pròpia, en el termini de dos mesos per rendir comptes de la Resolució 17/XI sorgida del ple de pobresa.El text demana també que es presenti en el termini de tres mesos un pla de simplificació administrativa i racionalització de les prestacions socials actuals, atenent a la incorporació de la renda garantida de ciutadania com a nou mecanisme de garantia de rendes.Per últim, insta el Govern a disposar dels recursos humans, tècnics, formatius i econòmics suficients per a que totes les persones beneficiàries de la renda puguin accedir a itineraris d’inserció social i laboral, amb l’objectiu de millorar la seva situació econòmica i social.

