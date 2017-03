El ex ministro Margallo admite que España debe favores a otros países a cambio de declaraciones contra Catalunya pic.twitter.com/s38EnfU9wq — Joan Maria Piqué ‏ن (@joanmariapique) 23 de març de 2017

L'exministre d'Exterior del govern espanyol, José Manuel García-Margallo, va confessar aquesta setmana al programa El gato al agua de 13TV que "ningú no sap l'esforç que ha costat i els favors que devem a una quantitat de gent per haver aconseguit que facin les declaracions que han fet". En aquest sentit, admet que "el més normal és quan et plantegen un tema d'un altre estat és 'mira, això és una qüestió interna, resolgui-ho vostè, no em faci a mi fer una declaració important d'aquest tema'. I això ha costat molta feina".Com era d'esperar, les reaccions no han trigat a arribar. Una de les primeres ha estat la de Xavier Sala-i-Martin que després de definir el comportament de Margallo de "marca espanya", ha sentenciat: "Ara entenem les 'declaracions' de Merkel, Cameron, Schultz, Barroso, en contra de Catalunya: estaven comprats".A les crítiques de l'economista, s'hi han sumat les de Gabriel Rufián, que ha optat de nou per la ironia: "Segur que el tema de Margallo és portada demà a tota Espanya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)