La vacuna contra la meningitis B està disponible des d'aquest dijous a les farmàcies, després de mesos de problemes de subministrament. En total es posaran a la venda 230.000 dosis de Bexero, l'única vacuna autoritzada a l'Estat contra aquesta malaltia.El passat gener, el Ministeri de Sanitat, a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, va informar de problemes en el subministrament de la citada vacuna, després que el laboratori que la comercialitzava comuniqués incidències en la fabricació de dots lots. Tot i això, ha estat garantida en els centres de salut per als casos de risc.La vacuna de la meningitis B no consta dins el calendari d'aquelles cobertes per la sanitat pública, si bé molts pares opten posar-la als seus fills per recomanació mèdica.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)