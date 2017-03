Imatge virtual de la boca del túnel al carrer Castillejos

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i el gerent Jordi Campillo. Foto: ACN

Una auditoria externa ha confirmat que les obres dels túnels de les Glòries de Barcelona tindran un sobrecost d'uns 11,8 milions d'euros, cosa que representa un 19,6% d'augment respecte al preu d'adjudicació, que va ascendir a 60 milions. A més, l'anàlisi reitera que la construcció dels túnels acumulen un endarreriment de 19 mesos . Malgrat que aquestes obres estan entre les darreres investigades en el marc del cas 3% de presumpte finançament irregular de CDC , l'auditoria no s'hi refereix.L'Ajuntament ha encarregat un estudi jurídic per determinar quina és la responsabilitat que pot atribuir a les empreses que van fer el projecte del túnel de les Glòries i que executen els treballs. "No volem acceptar més endarreriments ni sobrecostos injustificats", ha avisat en roda de premsa la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, la qual ha afegit que el consistori podria imposar sancions a les companyies o rescindir el contracte. També s'ha encarregat un estudi tècnic per veure com poden continuar les obres amb el menor retard possible.L'auditoria és un encàrrec de l'empresa municipal Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA) a l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), en compliment de la petició aprovada d'una auditoria que va fer la CUP en comissió, i ve a confirmar el que l'Ajuntament ja va informar la tardor: s'han produït "causes sobrevingudes" que no estaven previstes i que han generat el sobrecost i els endarreriments, segons Sanz. El retard ve motivat per aspectes tècnics com que s'ha hagut de recalcular la geometria de les estructures soterrades i el túnel va més profund del previst inicialment; s'ha trobat una major presència d'estructures soterrades de formigó que s'han hagut d'enderrocar, s'ha allargat els treballs per desplaçar el col·lector Claperós, i pel fet que s'havia previst realitzar obres les 24 hores del dia, però no s'ha permès per garantir el descans veïnal.Segons l'auditoria, el projectista –UTE Esteyco-Transfer- va desenvolupar un projecte molt exhaustiu i detallat, però va ser optimista a l'hora de considerar els condicionants externs que podrien aparèixer en fase d'obra, i conclou que va fer una avaluació de riscos econòmics i temporals "poc conservadora".Pel que fa a la UTE constructora –UTE Romero Gamero SAU, Benito Arnó e Hijos SAU, Copisa Constructora Pirenáica i Comsa-, l'auditoria recorda que va presentar una oferta amb una baixa del 24,31% en relació al preu de licitació –uns 80 milions-, la qual suposava un risc econòmic rellevant que fa molt difícil el normal desenvolupament dels treballs, si a més hi ha increments d'obra i terminis.

