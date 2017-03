El director de competicions de la UEFA, Giorgio Marchetti, ha negat rotundament l'existència de "boles calentes i fredes" en els sortejos de la Champions. "Tenint en compte la categoria de les persones que convidem, mai m'atreviria a demanar a cap d'ells alguna cosa que no fos honesta", ha assegurat en una roda de premsa en el marc del fòrum Football Talks, a Portugal.Marchetti ha contestat així els comentaris previs al sorteig de quarts de final de la competició celebrat el passat 17 de març, en què, un cop més, es va posar sota sospita que els resultats fossin simple atzar. "Com es pot dir això i assenyalar antics grans jugadors? És una broma", ha sentenciat el director de competicions de la UEFA.D'altra banda, Marchetti també ha descartat que el reforç de la presència de les quatre principals lligues europees a la Lliga de Campions la converteixi en una competició "més elitista". "Mantenim el format de 32 equips i, almenys, hi ha 17 federacions representades", ha argumentat.

