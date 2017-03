El procés de preinscripció escolar s'obrirà aquest dijous. És un tràmit administratiu imprescindible per a les famílies que vulguin matricular per primera vegada els seus fills en un centre educatiu de la xarxa pública d'ensenyament o que demanin un canvi d'escola o institut. El Departament d'Ensenyament va presentar dilluns les novetats d'aquest any . Els criteris generals es mantenen, però la conselleria ha introduït alguns canvis per reforçar la lluita contra el frau i donar més oportunitats a les famílies que no entrin a l'escola que hagin marcat en primera opció. Aquests són alguns dels dubtes més habituals.La preinscripció és el procés que cal dur a terme per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics (s'hi inclouen, per tant, els concertats) i per canviar d'escola o institut. En la majoria dels casos, l'han d'afrontar les famílies que volen matricular els seus fills a P3, a primer d'ESO o a primer de Batxillerat. Els pares i mares poden marcar fins a deu opcions, una per a cadascun dels centres en els quals voldrien portar als seus fills. S'han d'ordenar per ordre de preferència, de major a menor interès.La llei només obliga a escriure un centre, però és recomanable posar-n'hi més perquè, si els pares no aconsegueixen l'escola desitjada, almenys s'hagi plantejat alguna alternativa. Algunes famílies alimenten la llegenda urbana que, si només es marca una opció, Ensenyament l'assigna automàticament. La conselleria, però, desmenteix rotundament aquesta possibilitat i insisteix que és "molt recomanable" escriure almenys tres o quatre centres.Ensenyament rep les sol·licituds que fan arribar les famílies i les ordena en funció d'una sèrie de criteris de prioritat i admissió. Es tracta d'un sistema per punts que els pares i mares han de conèixer per poder acreditar. Les sol·licituds amb una puntuació més alta pugen a la llista i, per tant, tenen més possibilitats d'entrar al centre marcat en primera opció. El 2 de juny s'acaba el patiment: la Generalitat fa públiques les llistes per tal que les famílies puguin fer la matriculació definitiva al centre que els hagi estat assignat entre el 12 i el 16 del mateix mes de juny.Tot plegat s'ha de formalitzar a través d'un formulari. Aquests documents es poden recollir de manera gratuïta a tots els centres educatius de la xarxa pública d'ensenyament i a les oficines municipals d'escolarització. Alerta: no tots els municipis en tenen. Un cop omplerts, els formularis es poden lliurar -sempre abans del 4 d'abril- a qualsevol centre o oficina. No s'han d'entregar, forçosament, al mateix punt on s'han recollit. De fet, és preferible fer-los arribar a l'escola o institut que s'hagin marcat en primera opció.El Departament d'Ensenyament posa sobre la taula cinc grans criteris generals. Cadascun d'ells té una puntuació determinada i, si es compleix, la família els suma i s'enfila posicions en la llista per accedir al centre desitjat. El criteri més valuós és de la proximitat familiar: si el nen té un germà o un pare o mare treballant al centre, rep automàticament 40 punts.Hi ha un segon criteri de proximitat, en aquest cas relacionat amb la situació geogràfica. Si la família viu en la mateixa àrea educativa que l'escola o institut marcats, té 30 punts; si un dels pares treballa prop del centre, en rep 20; i, finalment, si el domicili està ubicat al mateix municipi però fora de l'àrea educativa, 10. En aquest cas, les puntuacions no són acumulables i els punts s'atorguen en funció del criteri més valuós que s'acompleixi.Finalment, hi ha dos criteris generals més a tenir en consideració. Les famílies que reben l'ajut per renda mínima d'inserció tenen automàticament 10 punts més en la seva sol·licitat, una puntuació que també poden obtenir les famílies que vulguin matricular un alumne amb una discapacitat igual o superior al 33%. Si el nen o nena té un familiar de parent de primer grau que pateix una minsuvalia d'aquestes característiques, la seva sol·licitud també rep els 10 punts.Cadascun d'aquests criteris s'han d'acreditar. És a dir: en el moment de fer la preinscripció, les famílies han de presentar la documentació legal i administrativa necessària per demostrar que tot el que s'al·lega és cert. Per exemple, per acreditar algun dels criteris de proximitat, cal entregar una còpia del padró municipal. Un cop provats, la sol·licitud rep la puntuació corresponent i es col·loca en la posició que toca a la llista.Amb aquests criteris generals, s'elabora un primer llistat. En cas d'empat, es trenca la igualtat tenint en compte tres circumstàncies més: si la família és nombrosa o monoparental (15 punts), si el nen pateix alguna malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic (10 punts) i si el pare o mare de l'alumne han estudiat en aquell mateix centre (5 punts).Aquest és un dels punts en els quals hi ha novetats . Fins ara, si a una família li tocava, per exemple, la quarta opció, només quedava a la llista d'espera de l'escola o institut que havia marcat en primer terme. Ara, en canvi, s'incorpora a la reserva de tots els centres que havia assenyalat com a preferents. Seguint l'exemple anterior, la família que hagi estat assignada a la quarta escola que havia inscrit al formulari, quedarà registrada a les llistes d'espera del primer, el segon i el tercer centres que havia marcat.I tot això en què es tradueix? Doncs en un augment exponencial de les opcions d'escolaritzar els nens en alguna de les primeres opcions que els pares havien marcat. Si no s'accedeix a la primera opció, la família tindrà encara possibilitats de fer-ho en una segona o tercera. Per això, Ensenyament posa èmfasi en la necessitat d'escriure més d'un centre al formulari, ja que així es multipliquen les possibilitats d'anar a algun dels que respon millor a les necessitats i desitjos de la família.Del 12 al 16 de juny. El procés que s'obre aquest dijous és el de preinscripció: implica tan sols l'elevació d'una petició a Ensenyament en què s'assenyala les escoles en les quals les famílies voldrien portar els seus fills. El 2 de juny, la conselleria fa públiques les resolucions que assignen a cada alumne el seu centre. És llavors quan els pares coneixen l'escola o institut que els ha tocat i formalitzen la matriculació. Fins al setembre, però, encara hi poden haver canvis i, si no ha tocat l'opció número u, encara hi ha possibilitats que els pares obtinguin, finalment, el centre desitjat, ja que la sol·licitud queda en llista d'espera.Ensenyament ha endurit les mesures per impedir el frau. D'ara endavant, les comissions de garanties del procés de preinscripció podran demanar als centres que acreditin com han atorgat els punts a cadascuna de les famílies i, fins i tot, citar els pares perquè donin explicacions. A més a més, també tindran accés a tots els documents i certificats aportats, així com als professionals que els hagin expedit. Si es detecta alguna irregularitat en la documentació aportada, les famílies perden els punts aconseguits i s'han de posar a la cua de la llista.

