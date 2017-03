El ple del Parlament. Foto: Parlament



Polititzat, mancat d'independència, faltat d'objectivitat. Aquests són només alguns dels desqualificatius que Junts pel Sí i la CUP han adreçat al Tribunal Constitucional. El ple del Parlament ha aprovat una moció en la qual qüestionen la capacitat d'aquest tribunal per "resoldre amb independència i neutralitat" els assumptes que fan referència al procés sobiranista per culpa de la seva "evident politització i dependència partitocràtica".La CUP, artífex de la moció, ha arrencat el seu discurs denunciant que el nou president del TC , Juan José González Rivas, és "homòfob" i que va ser, de fet, un dels tres membres del tribunal que l'any 2012 va votar en contra de la constitucionalitat del matrimoni entre persones del mateix sexe.El text aprovat per Junts pel Sí i la CUP demana al Síndic de Greuges que iniciï actuacions per la "politització, la manca d'independència i la falta d'objectivitat" tant de l'alta judicatura com de la fiscalia espanyola i poder recórrer així al Consell d'Europa, el Consell dels Drets Humans de l'ONU a Ginebra, la Comissària de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Europeu dels Drets Humans i la Cort Internacional de Justícia de l'Haia. La moció també recull que el govern espanyol "utilitza políticament el poder judicial" per combatre el procés sobiranista.El diputat de la CUP Benet Salellas ha proclamat que seguiran "desobeint" el TC mentre que la diputada Carmina Castellví ha sentenciat que el tribunal ha deixat de ser "independent i objectiu. Catalunya Sí que es Pot s'ha abstingut en la votació, tot i que ha reivindicat que no es pot resoldre per la via judicial un conflicte polític. PP, Ciutadans i PSC han votat en contra de la moció i han lamentat que es carregui contra "les institucions essencials" de l'ordenament democràtic.

