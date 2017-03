Les iniciatives municipals per donar un ús veïnal a la polèmica "superilla" del Poblenou de Barcelona continuen aixecant polseguera entre els veïns. L'Ajuntament ha pintat aquesta setmana una pista d'atletisme de quatre carrils al carrer Almogàvers, al tram entre els carrers Roc Boronat i Ciutat de Granada. La pista recorda les emprades en competicions professionals d'atletisme.La "superilla" es va implantar a finals de l'estiu en nou illes de la trama Eixample del Poblenou, i des del seu naixement ha estat envoltada de polèmica . S'hi ha reduït considerablement l'àmbit destinat als cotxes i el trànsit rodat en benefici dels vianants i les bicicletes, però encara s'ha de donar uns usos definitius als espais recuperats. La pista d'atletisme és una de les apostes per fomentar l'ús veïnal de l'asfalt ara vetat al cotxe.Una part dels veïns s'han unit en la Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou per exigir la retirada de la "superilla", i ja han lliurat 4.000 firmes a l'Ajuntament. Després de la implantació de la pista d'atletisme, la plataforma ha emès un comunicat amb el qual es queixa del govern d'Ada Colau per "menysprear" la veu dels veïns. La pista d'atletisme tampoc ha passat desapercebuda a les xarxes socials.

