Els Premis Cactus, creats l'any 2015 per promoure i premiar el talent gironí en els àmbits digital i de la comunicació, han anunciat els finalistes de la seva tercera edició, que enguany ha rebut més de 100 candidatures a les 10 categories existents. El lliurament dels premis es farà el proper 30 de març al Teatre Municipal de Girona.El jurat de l'edició d'enguany està format per 11 professionals del sector de la comunicació, el màrqueting, la tecnologia i el món digital, comptant amb noms com l'ex-degà del COETIC Albano Sanchez-Osorio, el director de l'Escola Politècnica Superior de la UdG Joaquim Salvi, l'emprenedor Dídac Lee, el productor executiu de la CCMA Jordi Pi o Gina Tost. També participen en el jurat d'enguant el director de tecnologia de NacióDigital Miquel Serrabassa, el president i el vicepresident del Club de Màrqueting de Barcelona Lluís Torra i Lluís Carrasco, i els president de les dues associacions que organitzen els Premis Cactus: Anna Carbonell pel Club de Màrqueting Girona i Xevi Sañé per Digitals Girona.En la categoria que premia elcreat des de la demarcació de Girona, els finalistes són Benegre, realitzada per Artic Studio, Circdetarragona.com d'Enric Mas i Wannahost, de Llandrich i Bancells. En la categoria demòbil han arribat a la final Kultour d'Olga Taravilla, Zonetacts i ORN·IS, aquesta darrera creada per Sixtemia.Entretenemos, Motoscoot i Dormitum són els finalistes del Premi Cactus alde 2016. A lahi opten Kusisawa de Gabinet Disseny Gràfic, SuppaCaps d'Arplex i el fetge semicuit amb plàncton marí de CollVerd. En l'àmbit des'hi troben Pica-Pita de Noel Alimentaria, #EuroFoodTrip del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Velencoco, realitzada per Umami Video.Latindrà com a finalistes Costa Brava Food Truck, realitzada per Atelier Esdeveniments pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona; Temporada Alta: l'illa del Plaer, de Bitó; i Estimo el Mercat del Lleó, d'Iglésies Associats. Com a, han estat nominats Regala Memòria d'Undatia Comunicació, Big Kid Project d'Òscar Rodbag i Oncotrail, de la Fundació Oncolliga Girona.De tots els projectes presentats, han arribat a la final pelel web Benegre, la campanya de comunicació de Vino Afortunado realitzada per carles Almagro i Oxfam Intermón Trailwalker com a campanya de màrqueting social.Una de les categories dels Premis Cactus l'escull el públic: la de l'"". Enguany, els finalistes són Con Luz y Color, Girona Secreta i Carles Almagro.Finalment, s'ha anunciat el, per posar en relleu una trajectòria professional, i que enguany ha premiat Toni Segarra, responsable de campanyes tant populars com "T'argada conduir?" de BMW o "¿A qué guelen las nubes?", entre d'altres.

