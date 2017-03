Els familiars de les víctimes de la tragèdia de Germanwings han fet aquest dijous una crida a la "consciència" política i social per evitar que es repeteixi una catàstrofe similar. En la vigília del segon aniversari de l'accident, un centenar de persones s'han concentrat a l'exterior de l'aeroport del Prat per recordar les 150 víctimes que van en aquell vol que el 24 de març de 2015 viatjava de Barcelona a Düsseldorf després que el copilot estavellés l'avió deliberadament.La presidenta de l’associació que aplega els familiars i amics dels passatgers morts en el sinistre, Sílvia Chaves, ha apuntat en el seu discurs que l’acte d'avui és “un toc d’atenció” dirigit als líders polítics i a la resta de la societat perquè no oblidin les víctimes del sinistre ni les causes que el van desencadenar. “Per a nosaltres, les víctimes sempre estan presents, però mereixen que la societat les segueixi recordant i que tot el món sigui conscient que allò que va ocórrer es pot tornar a repetir”, ha assegurat Chaves.Aquesta mateixa tarda, les famílies tenen previst volar a França per desplaçar-ne fins a Le Vernet, el poble més proper al punt on es va estavellar l’avió de Germanwings. Aquest divendres, just dos anys després del sinistre, inauguraran en aquest petit municipi un monument de record a les víctimes. La descoberta es farà en un lloc temporal, ja que la previsió es traslladar l’escultura a alta muntanya durant l’estiu.El vicepresident de l’Associació d’Afectats, Eduardo Ruiz, ha detallat que el monument és una esfera solar de cinc metres de diàmetre. Està ideada perquè es pugui veure a més de 700 metres de distància. Al seu interior, ha relatat Ruiz, s’hi ubicaran 149 petites esferes de fusta, una per cadascuna de les víctimes (sense incloure el copilot). A cadascuna de les boles, els familiars hi col·locaran objectes personals de les persones que van perdre la vida en el sinistre.L’Associació d’Afectats pel Vol GWI 9525 va comunicar al gener que un 80% de les famílies de les víctimes havien cobrat la indemnització, després d’haver tancat un acord amb la companyia aèria i les asseguradores per no dur el cas a la via judicial. Mentrestant, el 20% restant dels afectats sí que continua endavant amb el litigi. El vicepresident de l’entitat ha explicat aquest dijous que desconeix en quin punt es troba la causa “perquè és un tema privat de cada família”, si bé ha assegurat que la instrucció penal que s’està desenvolupant a França està sent “tremendament lenta”.

