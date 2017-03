Foto de grup amb els artistes participants a l'Strenes 2017. Foto: Ferran Sendra

Strenes inaugura la "primavera musical catalana" Els Amics de les Arts, Blaumut, Joan Miquel Oliver, Mishima, ZOO i prop de 40 artistes més, fan possible que l’Strenes sigui considerat "la primavera musical de Catalunya". Durant un mes i per primera vegada en directe, Girona acull la presentació de les noves cançons dels principals artistes catalans.



L'èxit del festival ja és notori abans de començar: Strenes ja ha registrat la millor venda d’entrades de la seva història. No queden localitats pels concerts d’Els Amics de les Arts i Mishima, i són a punt d’exhaurir-se les de Paco Ibáñez, Blaumut, Miquel Abras, Judit Neddermann i Cesk Freixas.



De la resta de concerts ja s’ha venut més d’un 50% de l’aforament. Aquest divendres, Strenes anunciarà el darrer grup que falta per confirmar, que és el que inaugurarà l’edició d’enguany al terrat de l’Oficina de Turisme.

Més de quaranta artistes passaran pels diferents escenaris del Festival Strenes fins al proper 30 d'abril. Aquest dissabte, l'esperada actuació al terrat de l’Oficina de Turisme donarà el toc d'inici a un certamen que creix, que es consolida i que ha aconseguit ser el punt de referència de la nova temporada musical, tant pel que fa als músics com als programadors. Però l'ambició d'enguany no és créixer per créixer. "El festival ja té una mida i unes característiques, consolidades en quatre anys de feina. Ara, volem créixer de manera qualitativa", afirma Xavi Pascual, director del certamen, aLa trajectòria i la feina feta avala aquestes paraules, com també tota la feina feta, pas a pas, per un festival que ha creat un espai propi en un temps rècord. Strenes ha aconseguit, en només quatre anys, connectar amb el públic, amb l'artista i amb el mànager. "Hem treballat perquè sigui així –indica Pascual–, però això no ens ha de fer perdre de vista que és molt poc habitual a la indústria que haguem consolidat un festival d'aquestes característiques en tan poc temps", certifica, amb la il·lusió d'un bagatge d'èxit."En algun cas, hem aconseguit trencar les dinàmiques dels grups d'anar a estrenar a Barcelona. Strenes ja és, per molts artistes, el punt d'inici de les gires", puntualitza Pascual. "Aquest any, tenim pràcticament totes les estrenes musicals dels artistes del país". Un èxit que compensa la il·lusió invertida i que ha fet possible realitzar la idea que els organitzadors tenien al cap a l'inici de l'aventura. Però el camí no s'atura. "Volem seguir creixent en estrenes i ens agradaria que qualsevol artista, canti en la llengua que canti, ens tingués en compte". Una ambició que és directament proporcional a la il·lusió invertida.El festival es divideix en seccions, fet que dona peu a què grups de fora del país puguin escollir l'Strenes per fer el primer concert a Europa, a la península o Catalunya. Enguany es compta amb una nova secció internacional, amb la presència de l'artista mexicana Julieta Venegas . Un nou ventall que servirà per ampliar horitzons, sense perdre l'essència: feina ben feta, coneixement del sector amb què treballen i oferint un aparador viu del moment artístic dels grups i propostes programades. "La secció Strenes del 2017 és la més gruixuda de la nostra història", rebla el director."Nosaltres som mànagers. Sabíem que existia un buit al mercat i ens hi vam posar. Ens vam adonar que no existia, en el format musical, un festival equivalent al què seria Sitges al cinema". Un esdeveniment musical que servís d'aparador, de promoció i de termòmetre per als professionals. Especialment pensat per a la indústria catalana. "Ja veurem on ens porta la secció internacional", diu Pascual. "És una novetat que volem seguir mantenint en el futur", però sense perdre el nord. "Estem molt satisfets de la mesura aconseguida. L'objectiu és conservar el que tenim i anar millorant les experiències de l'espectador".Com que la singularitat del festival rau en el fet de programar les novetats de l'any, és el propi mercat qui regula què hi haurà a l'Strenes. Per la cinquena edició d'enguany, el planter de noms i propostes és molt bo, amb novetats que han generat molt d'interès abans de començar, com el nou disc d'Els Amics de les Arts –amb les entrades exhaurides– o l'actuació de Mishima –a punt d'exhaurir-les. "En 4 anys hem aconseguit que el públic respongui. Per això aquest any diem que volem gaudir de tot això que hem aconseguit".Uns ingredients que han acabat propiciant que el festival Strenes marqui les programacions dels altres festivals. "Molts programadors es fixen en el volum de venda d'aquests artistes per contractar-los". Entre les claus de l'èxit, en destaca una per damunt de les altres: les dates. "A l'abril es concentra bona part de la producció catalana de novetats musicals –explica Pascual–. El 70% és per Sant Jordi i el 30% per Nadal, perquè els discos han de servir per fer tota la temporada. Els artistes que treuen discos pel Nadal han de competir amb noms internacionals, i això ho fa difícil pel que fa a les vendes".Ara fa cinc anys, la irrupció del festival va servir per subvertir alguns engranatges musicals tradicionals. "Fins fa no gaire, la primera actuació del nou disc d'un grup passava totalment desapercebuda. Però el seguidor sí que posa això en valor". I aquest és el moment que viu per primera vegada l'espectador d'Strenes. "En cinema sí que està muntat d'una altra manera, per això hem volgut importar alguns conceptes: tenim photocall, catifa vermella, espais per premsa reservats, rodes de premsa durant el festival, etc". I d'aquí també ve que la divisió del festival en diverses seccions La consolidació d'un festival d'aquestes característiques requereix de moments amb un gran impacte exterior i també un impacte de marca. Un d'aquests, sense dubte, és el concert inaugural que es fa des del terrat de l'Oficina de Turisme de Girona . Una actuació "a l'estil U2 o Beatles" que es va inaugurar fa dos anys amb Sopa de Cabra. "Plantem allà dalt un grup de música que creiem que marcarà a la temporada de l'any i mantenim l'efecte sorpresa fins al darrer moment". L'any passat, va ser el torn de Love of Lesbian."Amb el concert aconseguim un gran moment d'inici, com passa als festivals de cinema". Però no tot és inauguració. A banda del gruix del certamen, també hi ha una gran clausura de pes. "Una de les moltes coses bones de Girona és que té espais monumentals de primer ordre. Aquests espais, amb una bona producció escènica acaben sent un luxe a l'aire lliure. L'any passat vam tenir una gran clausura a les escales de la Catedral, amb Macaco. I enguany, el concert final anirà a càrrec d'Es Amics de les Arts".Al capdavall, l'Strenes és allò que havien imaginat els organitzadors: "un espai on el públic i l'artista son els protagonistes. És molt important ser els primers en veure allò, sabent que potser no és el millor bolo del seu grup favorit, però que la vivència és única: nervis irrepetibles i màgia". És aquell moment en què un artista té llicència per a equivocar-se sense la reprovació del seu públic. "Això fa que l'experiència sigui més real, perquè cada vegada es valora més la part humana". Potser sigui el gran èxit d'un festival que ha aconseguit ser referent sense perdre ni un bri d'autenticitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)