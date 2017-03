Catalunya sí que es Pot vol que l'esmena de la CUP a la disposició addicional que feia referència al referèndum dins els pressupostos i que va ser aprovada dimecres al ple quedi derogada. El portaveu de la coalició d'esquerres, Joan Coscubiela, ha explicat que consideren que aquest text i el que van presentar ells i que també es va aprovar en referència a la mateixa disposició addicional són "contradictoris i incongruents entre sí" perquè tots dos haurien de substituir el mateix article i "diuen coses diferents".Així, CSQEP ha presentat un escrit a la Mesa del Parlament reclamant que aturi la publicació de la llei de pressupostos, que demani un informe jurídic als lletrats de la cambra sobre aquesta qüestió, i que remeti les esmenes a la comissió d'Economia perquè "armonitzi" el text.En aquest sentit, Coscubiela creu que "l'única manera" de fer-ho és aplicant el principi legal que marca que "una nova aprovació deroga l'anterior", i com que l'esmena de CSQEP es va votar i aprovar després de la de la CUP, reclama que la dels anticapitalistes decaigui. Coscubiela, a més, creu que si la Mesa no dirimeix la "incongruència" entre els dos textos significaria que "el Parlament funciona sense lleis i sense normes".La coalició d'esquerres considera que tant la seva esmena a la disposició addicional del referèndum als pressupostos com la de la CUP pretenien "substituir" el text original, que va ser apuntat pel Consell de Garanties com a inconstitucional. És per això que CSQEP creu que dos textos diferents no poden substituir un mateix article. "No són dos paràgrafs diferents en un mateix article, són dos textos per substituir el mateix article", assegura Coscubiela.És per això que CSQEP reclama a la Mesa que "posi en marxa el mecanisme previst al reglament per resoldre un greu problema d'incongruència, contradicció i contraposició". "Afecta el principi de seguretat jurídica perquè s'ha de saber què aprova el Parlament", ha explicat Coscubiela.En aquest sentit, el seu grup reclama a la Mesa que suspengui la publicació al Butlletí del Parlament de la llei de pressupostos, "perquè no es pot publicar tal com va ser aprovada, al menys sense fer trampes". Igualment, demana que la Mesa "sol·liciti els serveis jurídics de la cambra un informe sobre com resoldre el conflicte". I per últim també exigeix "remetre de nou al text a la comissió d'Economia perquè procedeixi a harmonitzar el redactat definitiu, sempre de manera respectuosa als acords del ple del Parlament".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)