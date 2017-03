Més de 700 persones s'han concentrat convocades per UGT i CCOO, segons la Guàrdia Urbana. Foto: Adrià Costa

Prop de 700 treballadors de diversos sectors s'han concentrat aquest migdia davant la seu de Foment del Treball a Barcelona per reclamar que la patronal i la Generalitat "moguin fitxa" per impedir que els sous dels treballadors continuïn baixant. CCOO i UGT, els dos sindicats convocants de la marxa , han avisat que les mobilitzacions continuaran fins que els empresaris i el Govern deixin de "rentar-se les mans" davant aquesta problemàtica i escoltin les seves reivindicacions.Els treballadors reclamen feina, salaris dignes i la recuperació dels drets socials "revocats per la crisi". En declaracions als mitjans, el secretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego, ha defensar que es manifestaran "tants cops com faci falta perquè la riquesa de la recuperació econòmica arribi a les condicions de treball i als sous". En la mateixa línia ha apuntat el màxim responsable d'UGT, Camil Ros, que creu que, amb els pressupostos aprovats, la Generalitat "ja no té excusa a l'hora de treballar per recuperar els drets dels treballadors".Els manifestants consideren que les condicions laborals de la majoria dels treballadors són "insostenibles". Entre els assistents a la mobilització d'aquest dijous, hi havia representants sindicals de diversos sectors, com ara el transport, la indústria, l'ensenyament, l'atenció a la dependència, l'hostaleria o el sector càrnic. També hi han participat treballadors d'Aena, que s'han quedat en roba interior per denunciar que els estan deixant "despullats". Com que s'han concentrat just al davant de Foment, els manifestants han obligat a tallar la Via Laietana durant prop de mitja hora.

