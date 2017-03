Weak leaders in EU-countries are political responsible for terrorattacks because they ignore islam as the cause and import more and more. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 22 de març de 2017

Com cada vegada que es produeix un atemptat a Europa, l'extrema dreta populista i els corrents antieuropeistes intenten escombrar cap a casa per assenyalar cap al tema més sensible en aquests moments: la política migratòria d'acollida de refugiats de la Unió Europea. El líder euròfob Nigel Farage, que va ser un dels líders de la campanya del Brexit, ha sortit a defensar la política fronterera de Donald Trump, i ha assegurat que s'està pagant els errors d'una política multicultural que ha fet que ara "hi hagi una cinquena columna en els països europeus". Farage ha afirmat de manera apocalíptica que els errors comesos pels líders els darrers quinze anys, "amb immigració descontrolada", i que segons ell es van iniciar en el govern de Tony Blair, pesaran en la vida de la societat britànica durant cent anys.Quan encara s'estaven recollint els ferits de l'atac al pont de Westminster, la líder del Front Nacional francès, Marine Le Pen, va fer declaracions als mitjans francesos subratllant la urgència de "protegir les fronteres nacionals" i endurir les mesures antiterroristes. Le Pen va recordar les propostes estrella del seu programa en matèria d'immigració i anti-terrorisme: tancar les mesquites sospitoses de tenir el més mínim lligam amb l'islamisme radical i retirar la nacionalitat francesa als qui posseeixin més d'un passaport i estiguin en relació a algun grup criminal."Hem de controlar les nostres fronteres!", ha repetit les darreres hores la líder del Front, decidida a aprofitar l'impuls que pot donar el nou atemptat terrorista a una campanya presidencial que les darreres setmanes estava donant senyals de retrocés. Alhora, la candidata del Front Nacional ha defensat també la necessitat que els estats cooperin en l'àmbit de la intel·ligència i la lluita antiterrorista, alhora que continua preconitzant que França abandoni la UE, dues coses que no semblen gaire complementàries.Geert Wilders, el cap del Partit de la Llibertat (PVV), que va perdre les eleccions neerlandeses fa tot just una setmana amb un discurs centrat en el tancament de fronteres i la política anti-immigratòria, tampoc ha deixat passar l'ocasió. En un tuit, ha afirmat que els líders de la UE són políticament responsables de l'atac perquè es neguen a admetre que l'Islam és la causa del terrorisme. Wilders ha parlat en la seva campanya de desislamitzar els Països Baixos.A la primera ministra polonesa, Beata Szydlo, del partit Llei i Justícia, liderat per Jaroslaw Kaczynski, li ha faltat temps per escometre contra la política d'immigració de la UE. Varsòvia manté un pols sobre l'acollida als refugiats, a la qual és contrària, enfrontant-se al nucli dirigent de la Unió. Szydlo ha declarat que "és impossible dir que no es pot connectar terrorisme i política migratòria".Precisament aquesta setmana va visitar Varsòvia Dimitris Avramapoulos, comissari de la UE per a immigració, que va tornar a reclamar que Polònia accepti la quota de refugiats establerta (6.200 persones). Szydlo no ha tingut cap problema per ridiculitzar Avramapoulos tot dient que "dos dies després que hagi vingut a dir això, es produeix aquest atemptat".

