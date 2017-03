Millora prevista en el tram entre Folquer i el cap de Comiols. Foto: Generalitat

Els consells comarcals del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà han acordat unir forces per impulsar de manera conjunta la millora de la carretera de Comiols. Es tracta de recuperar un projecte ja existent i actualment en l'àmbit d'execució, un fet que permetria començar les obres a curt termini i que suposaria reduir en uns 10 minuts el trajecte entre Tremp i Artesa de Segre.La proposta de millora correspon a la presentada per la Generalitat l'any 2009, durant l'època del segon tripartit. El fet que el projecte ja estigui redactat i aprovat significa que les obres podrien arrencar en el moment que el Govern hi destini una partida pressupostària. Aquest és, de fet, l'objectiu dels ens comarcals pallaresos, que faran arribar la seva reivindicació al Govern de la Generalitat en les properes setmanes.El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà , Carles Isús, ha explicat que la proposta consensuada "no és ni la bona ni la dolenta", sinó que es tracta d'un projecte "realista" que s'ha acordat impulsar un cop analitzades totes les opcions que hi ha sobre la taula. Segons Isús, el seu cost estaria per damunt dels 150 milions d'euros.Isús ha afegit que el projecte quedaria "coix" si, a més, no planteja la opció de construir carreteres variants a les poblacions més importants, ja que creu que és així com realment s'aconseguiria guanyar temps. El president del Sobirà ha assegurat que es farà arribar també aquest plantejament al Govern de la Generalitat.Isús espera que altres institucions se sumin al projecte, com la delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran o els ajuntaments implicats de les dos comarques, i ha explicat que properament també es farà arribar el projecte a la comarca de la Noguera. Pel president del Sobirà, la carretera de Comiols "és una infraestructura molt important, ja que ens comunica tant amb Lleida com amb Barcelona".De la seva banda, el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà , Constante Aranda, ha reclamat una partida urgent per a Comiols. Per Aranda, aquest "no és el projecte ideal, perquè retalla poc en quilòmetres, però sí el més factible a curt termini". Aranda assegura que estaria disposat a escoltar altres propostes, però "amb el compromís explícit que en un màxim de quatre anys s'executi l'obra".El projecte recuperat pels consells comarcals pallaresos consisteix en la construcció d'una nova carretera entre Artesa de Segre i Isona, pel coll de Comiols, que permetria millorar les prestacions de l'itinerari actual, la seguretat viària i la comoditat en la conducció. Permetria, a més, potenciar les comunicacions entre la Noguera i el Pallars Jussà i afavorir l'accessibilitat a l'Alt Pirineu i Aran pel Pallars.La carretera projectada té una longitud de 29,4 quilòmetres i discorre entre l'inici de la variant d'Isona i Conques de la C-1412, a l'alçada de Figuerola d'Orcau, i el final de la variant de la C-14 d'Artesa de Segre. El traçat seria completament nou en 9 quilòmetres; en 6 quilòmetres aprofitaria la calçada existent i en els 14 restants, remodelaria el recorregut, tot seguint el corredor de pas actual per a minimitzar l'impacte. La nova carretera inclouria 5 túnels, que sumen 1,4 quilòmetres, i 5 viaductes, amb una longitud total d'1,5 quilòmetres.La via tindria una amplada de 9 metres, amb dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d'1 metre. En bona part del recorregut, preveu la formació d'un carril addicional per a facilitar l'avançament de vehicles lents; en total, els trams amb tercer carril sumaran una longitud de 13,9 quilòmetres, prop del 50% del recorregut.Al llarg del traçat, la nova via comptaria amb 11 accessos que facilitarien la connectivitat amb nuclis de població i altres carreteres i estarien formats per encreuaments amb tercer carril per a girs a l'esquerra.

