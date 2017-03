El cotxe interceptat que conduïa a més de 120 km/h i triplicant la taxa d'alcohol permesa. Foto: Mossos d'Esquadra

El cotxe de la persona denunciada al Bages. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment, el passat 17 de març, un home de 25 anys i veí de Sant Fruitós del Bages, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir a 164 km/h per la carretera C-16, en un tram on la velocitat màxima era de 120. Ho va captar una patrulla de trànsit, que s'havia establert al quilòmetre 81 de la via, al terme municipal de Puig-reig, que va aturar el vehicle i, a més, va comprovar que el conductor presentava símptomes de trobar-se sota la influència de l'alcohol.Després de fer-li la prova d'alcoholèmia, es va veure que el resultat havia estat positiu, de 0,75 mg/l d'aire expirat, triplicant el límit permès en aquests casos, que és de 0,25 mg/l. Per aquest motiu, se'l va denunciar penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i amb excés de velocitat.Segons han informat els Mossos, el denunciat haurà de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga quan sigui requerit.Per altra banda, la policia catalana també va fer una segona actuació a la C-16, aquesta vegada dins del terme municipal de Sant Vicenç de Castellet (el Bages), on es va detectar un turisme que circulava a 204 km/h en un tram limitat a 120. Per aquest motiu es va denunciar administrativament un home de 39 anys i veí de Terrassa, amb una sanció de 600 euros i la pèrdua de sis punts del permís de conduir.

