El govern espanyol ha qualificat de “sòlid“ el projecte elaborat per Barcelona Regional per reduir a la meitat el cost de les obres per soterrar la R2 a Montcada i Reixac. Així ho ha explicat l’alcaldessa de la ciutat, Laura Campos, després de la reunió que ha mantingut amb representants del Ministeri de Foment, Adif i la Generalitat aquest dimecres. Les parts han acordat assumir la proposta com a base inicial i crear un equip de treball que aprofundirà en alguns aspectes tècnics que Adif ha posat sobre la taula.En paral·lel es farà un cronograma amb una estimació del pressupost que tindrà l'obra definitiva i el calendari d'execució. L'objectiu és que pugui incloure's una partida als Pressupostos Generals del 2017 destinada a elaborar els estudis informatius i la redacció del projecte executiu.L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha valorat la reunió de “positiva”, tot i que ha dit que vol parlar amb prudència davant dels "reiterats incompliments" que hi ha hagut al voltant del projecte per soterrar les vies a la localitat vallesana. “L’objectiu de l’estudi era donar una solució realista per fer el túnel, els projectes existents fins ara no serveixen perquè no tenim la tuneladora, i necessitàvem acotar el cost i el termini d’execució”, ha explicat Campos.En aquest sentit, destaca que les parts han aplaudit la proposta per reduir de 400 a 200 milions d’euros el cost de les obres. “Ens diuen que el projecte és sòlid, i ara passarem a treballar-lo”, apunta Campos.Tot i això, a través d’un comunicat, Adif ha remarcat que hi ha feina per fer: “L’equip tècnic d’Adif ha manifestat la necessitat d’aprofundir en algunes qüestions constructives, raó per la qual ha sol·licitat la creació del grup de treball”, ha indicat. Aquest equip analitzarà alguns detalls de la proposta de Barcelona Regional que s'han de resoldre com el punt en què el túnel del tren ha de passar per sota de les pilones de l'autopista C33, o el plantejament de mantenir una via única mentre es faci l'obra.En aquest sentit, el gestor d'infraestructures ha assenyalat que tot i que no s’ha arribat a una solució definitiva i consensuada, “Adif i la resta d’entitats presents en la reunió han mostrat la seva satisfacció per la posada en comú del projecte i per haver trobat una base sòlida sobre la qual treballar”.Les parts han acordat crear un cronograma en el termini d'un mes amb una estimació del pressupost que tindrà l'obra definitiva i el calendari d'execució.Alhora s'han emplaçat a una nova trobada, que se celebrarà en un termini de tres setmanes per concretar certs aspectes i, en cas que el retorn sigui positiu, plantejar una partida pressupostària per als Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 per a fer l’estudi informatiu i la redacció del projecte.Paral·lelament, s’ha arribat al compromís de redactar les actuacions de millora de la seguretat de la línia R2 al seu pas per Montcada. Això implica millorar i reparar les tanques malmeses, detalls, però, que encara no s’han ni concretat ni calendaritzat.

