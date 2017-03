El motorista temerari a Sant Pau de Riu-sec. Foto: Policia Municipal de Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell ha denunciat un conductor d'una motocicleta que aquest dimecres al matí circulava a 125 km/h en un tram de 50 km/h. L'home, de 28 anys, va ser interceptat al passeig de Sant Pau de Riu-sec en direcció a la capital vallesana.El vehicle va ser detectat a les 8.19 hores, superant en més del doble la velocitat permesa en aquest tram. Per aquest motiu es va procedir a instruir diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit.El codi penal tipifica com a delicte la conducció amb un excés de velocitat superior respecte al límit establert en vies urbanes de 60 km/h.

