El diputat del PDECat al Congrés Francesc Homs ha acusat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i Jorge Moragas, cap de gabinet de Mariano Rajoy, de "presumptament" fer servir "escoltes telefòniques" il·legals per combatre l'independentisme. Segons ha revelat a Els Matins de TV3 "cada setmana hi ha una reunió presidida per Moragas o Santamaría amb una mitjana d'unes deu persones de diferents ministeris que tenen sobre la taula dades demoscòpiques i dades confidencials". Les declaracions es poden escoltar a partir del minut 17 del vídeo.Sobre aquestes últimes dades, Homs ha indicat: "No sé ni tinc la certesa que siguin obtingudes de manera 100% correcta". I ha assegurat que possiblement procedeixin d'"escoltes telefòniques" perquè "és com treballa el CNI".L'exconseller de Presidència ha emmarcat aquesta suposades escoltes il·lícites en l'estratègia del govern espanyol ver fer front a l'independentisme i que ha descrit amb tres potes. La primera, consistent en la "via judicial amb objectiu d'apartar polítics independentistes" i provocar que "això exciti el nucli dur de l'independentisme", fet que segons Homs, reduiria la seva base social.En segon lloc, l'estratègia del govern de Mariano Rajoy passa pel "clàssic divide i vencerás", de manera que identifiquen un personatge "que és bo i que s'hi pot parlar" i un altre "que és dolent i radical". Així, Homs ha assenyalat que des de Madrid s'intenta "inventar relat que és mentida podrida" segons el qual el president de la Generalitat Carles Puigdemont seria un "radical" mentre que al vicepresident Oriol Junqueras "se'l pot convidar actes".Finalment, l'estratègia del govern espanyol contra el sobiranisme passa, segons Homs, per "promoure el discurs que aquí ells arrasen i que hem perdut 10 a 0" i que futures "expressions de frustració" poden ser violentes. "Intenten inventar-se la narrativa que estem a prop de la violència i de manera descarada en determinats mitjans es fan associacions d'ETA amb l'independentisme", ha declarat, fet que ha qualificat d'"absoluta barbaritat".El PDECat ja va demanar el febrer passat la compareixença al Parlament d'Alicia Sánchez-Camacho i de Jorge Moragas perquè informin sobre l'operació Catalunya i les suposades maniobres dutes a terme des d'àmbits de l'Estat contra dirigents sobiranistes.

