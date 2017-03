L'incident es va produir a la zona de revisió de passaports de l'aeroport del Prat. Foto: Europa Press

Xavier Casanovas, un veí de Barcelona que imparteix classes a la Universitat Politècnica de Barcelona, haurà de pagar 601 euros de multa per haver-se dirigit en català a un agent de la Policia Nacional espanyola a l'aeroport del Prat. Els fets es van produir el passat 4 de setembre. Casanovas agafava un vol per dirigir-se a la capital d'Algèria i havia de passar pel control de passaports. Quan va arribar a la finestreta, es va adreçar en català al policia que recollia els documents i llavors van començar els problemes."Vaig parlar-li en català perquè era a l'aeroport de Barcelona, però es va posar una mica tonto", explica Casanovas. Segons el seu relat, l'agent "es va mirar el passaport més del normal i va convertir un tràmit de 20 segons en un procés de tres o quatre minuts". Durant aquest temps, el professor assegura que el policia nacional "es va posar xulo" i li va exigir que li parlés en castellà. Casanovas s'hi va negar i, finalment, l'agent va retornar-li el passaport mentre li etzibava: "Ja entenc el vostre problema: no estimeu el vostre país"."Vaig marxar una mica estranyat, però em vaig dirigir a la porta d'embarcament amb normalitat", continua el professor. Llavors la situació es va acabar de complicar. El policia nacional que l'havia atès al control de passaports va tornar amb un company i li va demanar tota la documentació. Segons Casanovas, els dos agents van estar-se força estona inspeccionant tant el seu DNI com el seu passaport. "No entenia què passava i em vaig acostar a ells per demanar-los què estaven fent", relata.Els agents no es van agafar gens bé la demanda d'explicacions i, després d'un estira i arronsa verbal, li van acabar exigint novament que els parlés en castellà. "Si insisteix a parlar-nos en català haurem d'anar a buscar un traductor i perdrà el seu avió", van dir-li, segons el relat de Casanovas. Finalment, enmig de "pressions i comentaris agressius", el professor va demanar als policies que s'identifiquessin. Un d'ells, però, no portava el número de placa "perquè no m'hi cap a la camisa" i l'altre va reconèixer que en duia un de difícil de llegir "per evitar les denúncies tontes que ens posen".El professor va poder agafar l'avió a última hora i viatjar a l'Alger amb normalitat, tot i que, al retornar-li la documentació, un dels agents li va etzibar: "Sé on vius". A la tornada, Casanovas va adreçar-se a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar els fets. "Considerava que havien tingut un tracte denigrant cap a mi", apunta. El jutge que va estudiar el seu cas, però va arxivar-lo perquè no va ser capaç d'identificar els agents que havien participat en els fets denunciats.Casanovas ja donava el cas per tancat fins que ara, sis mesos després, ha rebut a casa una notificació per comunicar-li que la policia ha obert un precediment sancionador contra ell per "haver vulnerat la normativa de protecció de seguretat ciutadana", coneguda, popularment, com a llei mordassa. Els agents acusen el professor d'haver "fet cas omís de les ordres donades, entorpint així la labor policial i endarrerint el flux normal de passatgers". Casanovas s'enfronta a una multa d'almenys 601 euros per haver comès una falta de caràcter greu.Ell té clar, tanmateix, que recorrerà, tal i com ha avançat a. "En la denúncia que m'han fet arribar queda clar la identificació dels dos agents, o sigui que ara intentaré reobrir la denúncia que el jutge em va arxivar perquè no havia trobat els responsables dels fets", assenyala el professor. A més, també té previst anar a la comissaria de la policia nacional espanyola per saber exactament de què se l'acusa i poder evitar el pagament de la multa.

