Un nen del Pla de l'Estany ha mort aquest diumenge a causa d'una meningitis a l'hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts del centre, l'estat de salut del menor va empitjorar molt ràpidament perquè l'evolució de la malaltia va ser "fulminant". Arran de la mort de l'infant, Salut va decidir aplicar tractament preventiu a les persones que havien tingut un contacte més estret amb el nen, en aquest cas, la família i els companys de la llar d'infants. Des del Departament asseguren que es tracta d'un cas aïllat i recorden que el contagi de la meningitis requereix un contacte molt proper i que en cap cas es transmet a través dels estris de l'aula o de les joguines, ja que el germen resisteix molt poc en contacte amb el medi ambient.El passat diumenge 19 de març el pediatra de guàrdia de l'hospital Josep Trueta de Girona va certificar la mort d'un nen del Pla de l'Estany a causa d'una meningitis. El menor va desenvolupar de manera molt ràpida la malaltia.L'endemà de saber-se el motiu del decés, Salut va aplicar tractament preventiu a les educadores de la llar d'infants on anava el menor, els seus companys i a la família. Des del Departament asseguren que el d'aquest diumenge és un cas aïllat i que, per tant, no es pot parlar de brot.Tot i que és una malaltia que pot aparèixer també com a brot quan hi ha dos o tres casos relacionats, Salut remarca que es tracta d'un cas puntual i que ningú de l'entorn del menor ha emmalaltit.Els símptomes de la malaltia menigocòccica són diversos però Salut recomana anar a un hospital si l'infant té mal de caps, vòmits i febre o li surten taques a la pell.La transmissió del meningococ requereix un contacte molt proper amb la persona infectada. El contagi no es produeix per contactes amb joguines o altres estris escolars perquè el meningococ es un germen que, un cop fora de l'organisme, resisteix molt poc al medi ambient.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)